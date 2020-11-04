Posbıyık hizmetlerin engellendiğini iddia etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclisi toplantısı öncesinde ilçeye kazandırmak istediği hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada CHP’li Belediye oldukları için kente yaptıkları hizmetlerin engellendiğini söyledi. Başkan Posbıyık, şu değerlendirmeleri yaptı: “CHP’li Belediye olduğumuz için çok büyük haksızlıklara uğruyoruz. Mesela Zonguldak’ta TOKİ sahil yollarını yapıyor, trilyonluk işler yapıyor. Kanalizasyonu yapıyor. Devlet yapıyor; kıskanmıyorum, benim vilayetime yapıldığı için... Ama devlet oraya yapıyor. Milletvekilleri oraya yapıyor, Ereğli’ye bir şey yok. Hizmet yok. Zonguldak Belediyesi’nin borçları var, bilançosu kötü ama asfalt için İller Bankası’ndan 18 milyon para verdiler, asfaltları dökülüyor. Bilançomuz çok düzgün olduğu halde bize vermiyorlar. Niye? Suçumuz CHP’li Belediye olmak. Büyük gayretlerle Güneş Enerjisi için Avrupa’dan yatırım imkanı bulduk. Bedavaya Güneş Enerjisi yapılacaktı. Ereğli’nin aydınlatması için 800 bin lira aylık elektrik parası ödüyoruz. Bu Güneş Enerjisi sistemiyle 400 bin liralık enerji üretecektik. Her şeyi yaptık. Vali beyle anlaştık, defterdarlıktan geçti, dosya Ankara’ya gitti ama Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden Sütlüce’de Güneş Enerjisi sistemini yapacağımız yeri alamadık. Açıkça söyleyeyim, Zonguldak’taki bazı AKP Milletvekilleri CHP’li belediyeyiz diye ‘Bu araziyi vermeyin’ dediler. Benim bütün günahım CHP’li belediye başkanı olmak! Bunları herkesin bilmesi lazım. Şimdi yeni bir hadise daha oldu. CHP’li belediye olmanın suçu. Dün akşam uyku uyumadım üzüntümden; CHP’li belediye olmak bu kadar kötü bir şey mi bilmiyorum. Belediyenin önünden geçen Pençes deresini yapıyoruz. Geçtiğimiz 5 sene Ereğli’yi yöneten AK Parti Belediyesi elini bile oynatmamış burası için. Hükümet desteğini almak suretiyle hiçbir şey yapmadılar. Trafik burada felç durumda. En çok kargaşanın, trafik sıkışıklığının olduğu bir yer. Bu derenin yapılması lazım. Benim zamanımda stadyuma kadar buranın onayı alınmış durumda. Elimde belgeleri. Ama ellerini bile sürmediler. Yan duvarları çöküyor, tabanda kanalizasyon kokuları var. Elif Otel’in orada bile kanalizasyon kokusu var. Buranın yapılması lazımdı, 5 sene yapmadılar, biz geldik, ‘yapalım’ dedik. İmkanlarımızın az olmasına rağmen hemen yan duvarları yaptık. Siyasetçiler şikayet etmişler. Dün Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nden yazı geldi, ‘Dereyi kapatıyorsun, kapatma’ diye. Nasıl uyursun Belediye Başkanı olarak. Yazıktır, günahtır. Kendi kendimizi şikayet ediyoruz. Ben kendime yapmıyorum, ben yürümeyeceğim oralarda. Ereğli halkı yürüyecek. Enerji-Sa’yı devreye soktuk, enerji hatları çöküyordu, yer altına aldırdık, oraları temizledik. Kötü bir şey mi yaptık. Maddi imkansızlıklara rağmen bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, engel oluyorsunuz. Gölge etmeyin başka ihsan istemez. Çelme takmayın bize, yazık günahtır Ereğli’ye. Hırsızlık yapmıyorum, arsızlık yapmıyorum ben çalışmaya devam ediyorum. Beni mahkemeye vereceklerse versinler, hodri meydan. Asacak değiller beni. Hırsızlık yapmıyorum, arsızlık yapmıyorum, halkım için, insanlarımız için hizmet yapıyorum. Aynı şeyi Balıkçı Barınakları konusunda Bozhane’de yapıyorlar. Bu konuda konuşmayacağım. Orası 1994 öncesine dönüyor. Bıraktım, beni hiç ilgilendirmiyor. Lokantaları da kapatsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, ilgilenmiyorum. Orası 94 öncesine dönüyor, o uğraşanlar kına yaksınlar. Görecekler, ben hiç karışmıyorum. Yazık bu Ereğli’ye, günah.”



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