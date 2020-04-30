YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Posof tekstil atölyesi maske üretimiyle faaliyete başladı

Posof tekstil atölyesi maske üretimiyle faaliyete başladı

ARDAHAN HABERLERİ  | 30.04.2020 13:16 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Posof ilçesinde Yapımı tamamlanan Posof tekstil atölyesi üretime başladı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde Yapımı tamamlanan Posof tekstil atölyesi üretime başladı. 300 elemanla çalışan atölye ilk üretimine maske ile başladı.
Posof Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Esnafa da verilen maskeler, evde kalması gereken yaş gruplarının da evlerine kadar belediye görevlileri tarafından götürülerek teslim ediliyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, “Belediye olarak bu sosyal sorumluluğun farkında olarak ilçe halkımızın maske temini noktasında ihtiyacı karşılıyoruz. Maske ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız belediyemizden ücretsiz maske temin edebilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Ardahan Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:01
Öğle
12:11
İkindi
16:02
Akşam
19:12
Yatsı
20:44

Ardahan Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.