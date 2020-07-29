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Posof yaylaları çamur bataklığına dönüştü

ARDAHAN HABERLERİ  | 29.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Her yönüyle tabiat harikası olan Posof yaylaları adeta çamur bataklığına dönüştü.Yaz aylarında dahi kar eksik olmayan yaylalarda etkili olan sağanak yağmur özellikle yayla yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor.Yayla yollarının yapılmasına rağmen yayla evleri arasına sağanak yağış sonrası oluşan bataklık araçların geçişini engelliyor.

Her yönüyle tabiat harikası olan Posof yaylaları adeta çamur bataklığına dönüştü.
Yaz aylarında dahi kar eksik olmayan yaylalarda etkili olan sağanak yağmur özellikle yayla yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Yayla yollarının yapılmasına rağmen yayla evleri arasına sağanak yağış sonrası oluşan bataklık araçların geçişini engelliyor. Yaylaya çıkan araçlar çamura gömülürken yolda kalan bir araç yaylada bulunan bayanların yardımıyla kurtarıldı. Yaylada bulunan vatandaşlar yetkililerin bu konuda bir çare bulmasını istiyorlar.

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