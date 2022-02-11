"PosTerra" isimli afiş sergisi Macar Kültür Merkezi'nde açıldı

İSTANBUL (AA) - Macaristan Sanatlar Akademisi'nin öncülüğünde Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinin usta ve genç tasarımcılarının afişlerinden oluşan "PosTerra" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Macar Kültür Merkezi'ndeki sergide, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan 3 usta grafik tasarımcı ve öğrencilerinin projeleri yer alıyor.

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamada bulunan Macaristan Kültür Ataşesi Balazs Szollossy, Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinin yüzyıllarca boyunca Orta Avrupa'da ortak kültürü paylaştığını ve Avrupa Birliği'nde de birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Szollossy, Vişegrad adının da 14. yüzyıldaki Macaristan Krallığı'nın başkentinden geldiğini belirterek "4 ülke birlikte hareket ediyoruz, bazı ufak farklılıklar olsa da kültür olarak birbirimize yakınız. Her zaman birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. Macar Kültür Merkezi olarak biz de özellikle Macar kültürünün tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca diğer ülkelerin de kültürünü tanıtmaya çabalıyoruz." dedi.

- "Afişlerin insanların dikkati çekmesi gerekir"

Orta Avrupa'da grafik tasarım ve afiş kültürünün yaygın olarak devam ettiğine dikkati çeken Szollossy, şunları kaydetti:

"Vişegrad Dörtlüsü ülkeler hem Batı'dan hem de Doğu'dan etkileniyorlar. Bu da onların sanat ve becerilerine yansıyor. Afiş kültürü bu ülkelerde sokaklarda hala devam ediyor. Dijitalleşmeyle beraber bu kültür azalsa da biz bu geleneği devam ettiriyoruz. Budapeşte'yi, Prag'ı, Bratislava'yı ve Varşova'yı gezerseniz sokaklarında bolca afiş görebilirsiniz. Bu afişler de gerçekten sanatsal."

Szollossy, sergide 60'a yakın afişin yer aldığını aktararak seçkideki 147 afişin ise dijital ekranlarda ziyaretçilere gösterileceğini dile getirdi.

Sanatseverlerin sergideki afişlerle Orta Avrupa'daki afiş algısı ve kültürü hakkında yeterli bilgiyi edinebileceğine de değinen Szollossy, "Afişlerin insanların dikkati çekmesi gerekir. O yüzden karikatürden ve sanattan etkilenilmesi gayet normaldir. Aslında normalde sokakta dolaşırken bu kadar afiş görmüyoruz. Bir arada onları afişleri izlerken onların barındırdığı mesajların daha etkili olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Küratörlüğünü Macaristan Afiş Birliği Başkanı Krzysztof Ducki'nin üstlendiği sergi, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

