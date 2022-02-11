YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "PosTerra" isimli afiş sergisi Macar Kültür Merkezi'nde açıldı

"PosTerra" isimli afiş sergisi Macar Kültür Merkezi'nde açıldı

11.02.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergide, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan 3 usta grafik tasarımcı ve öğrencilerinin projeleri yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Macaristan Sanatlar Akademisi'nin öncülüğünde Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinin usta ve genç tasarımcılarının afişlerinden oluşan "PosTerra" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Macar Kültür Merkezi'ndeki sergide, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan 3 usta grafik tasarımcı ve öğrencilerinin projeleri yer alıyor.

AA muhabirine sergiye ilişkin açıklamada bulunan Macaristan Kültür Ataşesi Balazs Szollossy, Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinin yüzyıllarca boyunca Orta Avrupa'da ortak kültürü paylaştığını ve Avrupa Birliği'nde de birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Szollossy, Vişegrad adının da 14. yüzyıldaki Macaristan Krallığı'nın başkentinden geldiğini belirterek "4 ülke birlikte hareket ediyoruz, bazı ufak farklılıklar olsa da kültür olarak birbirimize yakınız. Her zaman birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz. Macar Kültür Merkezi olarak biz de özellikle Macar kültürünün tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca diğer ülkelerin de kültürünü tanıtmaya çabalıyoruz." dedi.

- "Afişlerin insanların dikkati çekmesi gerekir"

Orta Avrupa'da grafik tasarım ve afiş kültürünün yaygın olarak devam ettiğine dikkati çeken Szollossy, şunları kaydetti:

"Vişegrad Dörtlüsü ülkeler hem Batı'dan hem de Doğu'dan etkileniyorlar. Bu da onların sanat ve becerilerine yansıyor. Afiş kültürü bu ülkelerde sokaklarda hala devam ediyor. Dijitalleşmeyle beraber bu kültür azalsa da biz bu geleneği devam ettiriyoruz. Budapeşte'yi, Prag'ı, Bratislava'yı ve Varşova'yı gezerseniz sokaklarında bolca afiş görebilirsiniz. Bu afişler de gerçekten sanatsal."

Szollossy, sergide 60'a yakın afişin yer aldığını aktararak seçkideki 147 afişin ise dijital ekranlarda ziyaretçilere gösterileceğini dile getirdi.

Sanatseverlerin sergideki afişlerle Orta Avrupa'daki afiş algısı ve kültürü hakkında yeterli bilgiyi edinebileceğine de değinen Szollossy, "Afişlerin insanların dikkati çekmesi gerekir. O yüzden karikatürden ve sanattan etkilenilmesi gayet normaldir. Aslında normalde sokakta dolaşırken bu kadar afiş görmüyoruz. Bir arada onları afişleri izlerken onların barındırdığı mesajların daha etkili olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Küratörlüğünü Macaristan Afiş Birliği Başkanı Krzysztof Ducki'nin üstlendiği sergi, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Isparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği öne sürülen kişi öldüIsparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği öne sürülen kişi öldü
Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKöprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Gökçe Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.