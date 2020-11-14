Potanın perileri Sırbistan'a mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda normal süresi 63-63, birinci uzatma bölümü 73-73 biten maçta ikinci uzatma sonucunda Sırbistan'a 83-76 yenildi.

Ay-yıldızlı takım, böylece gruptaki 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sırbistan ise grupta oynadığı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, Işıl Alben ve Hollinsgworth'un basketleriyle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Vasic ve Anderson ile karşılık veren Sırbistan ilk periyodu 18-15 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyodun ilk bölümüne de taşıyan Sırbistan, 16. dakikada skoru 23-29 yaptı. Organize hücumlarla rakibine karşılık veren Türkiye, Harika Gözde Eldaş'ın 19. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle skoru lehine çevirdi: 32-31. Sırbistan daha sonra Crvendakic ile bulduğu basketlerle soyunma odasına da 38-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Tilbe Şenyürek ve Pelin Bilgiç'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 24. dakikada 43-41 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen karşılaşmada son çeyreğe 53-53 berabere girildi.