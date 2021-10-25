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Poyraz Karayel'in Albay'ı İsmail Düvenci bakın kim çıktı? Meğer kızını hepimiz tanıyormuşuz...

25.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında bir dönem fırtınalar estiren Poyraz Karayel, final yaptığında dizinin hayranları çok üzülmüştü. Her bir karakteri ayrı sevilen dizide efsaneleşen oyuncunun Ceyda Düvenci’nin babası olduğunu biliyor muydunuz?

Poyraz Karayel'in Albay'ı İsmail Düvenci bakın kim çıktı? Meğer kızını hepimiz tanıyormuşuz...

Başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu’nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırıyordu. Dizideki her bir karakterin yeri seyircinin gönlünde ayrı bir taht kurdu. Bir isim vardı ki naif duruşu, babacan tavırlarıyla herkesin yüreğini ısıtıyordu. Bu kişinin ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin babası olduğunu biliyor muydunuz? İşte Düvenci’nin babası…

POYRAZ KARAYEL’İN EFSANE OYUNCUSU MEĞER CEYDA DÜVENCİ’NİN BABASIYMIŞ

2014 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkan Poyraz Karayel, en çok sevilen diziler arasına girmeyi başarmıştı. Dizi adını ana karakter olan Poyraz Karayel’den almıştı. Her bir sahnesi ayrı sevilen dizide Poyraz’ın, Cevher Albay ile sohbetleri gönüllerde taht kurmuştu. Cevher Albay’ı oynayan İsmail Düvenci, meğer Ceyda Düvenci’nin babasıymış. Güzel oyuncu da babası gibi oyunculuğu tercih ederek bugün çok başarılı isimler arasında yer almaktadır.

Poyraz Karayel’in efsanesi bakın kim çıktı? Kızını hepimiz tanıyormuşuz...

İSMAİL DÜVENCİ KİMDİR?

1947 doğumlu olan oyuncu İsmail Düvenci, 966 yılında konservatuvardan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. İlk dönemlerde sinema ve tiyatroya yoğunlaşan oyuncu daha sonra TV dizilerinde yer almaya başladı. Zümrüt Düvenci ile evlidir. Ceyda Düvenci'nin babasıdır.

OYNADIĞI DİZİLER

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye - 2016
Poyraz Karayel 2015-2017
Umutsuz Ev Kadınları 2011-2014
Parmaklıklar Ardında
Dudaktan Kalbe 2007-2009
OKS Anneleri
İki Aile
Binbir Gece 2006
Haziran Gecesi 2004-2006
Kurtlar Vadisi 2003-2004
Tatlı Hayat
Mahallenin Muhtarları

POYRAZ KARAYEL DİZİSİNİN KONUSU

Poyraz Karayel, karısından boşanmıştır. Alkol bağımlısı karısı uzun süre yurt dışında bağımlılık tedavisi gördü. Kayınpederi, ülkenin en önemli gazetelerinden birinin yayın yönetmenidir. Kızının bağımlılığından Poyraz'ı sorumlu tutmakta ve Poyraz'dan nefret etmektedir. Onun çevirdiği dolaplar neticesinde Poyraz gelecek vadeden bir sivil polis iken, iftiraya uğrayarak meslekten atılmıştır. Aylarca hapis yatan Poyraz, oğlunun velayetini ve mesleğini almak ister.

Amiri, kendisine gayriresmî olarak bir vazife verir. Mafya babası Bahri Umman'ın takımına sızacak ve emniyet için istihbarat temin edecek ve Bahri Umman başarıyla hapse tıkıldıktan sonra görev tamamlanmış olacak, o da hem itibarını, hem de mesleğini yeniden kazanacaktır. Poyraz Karayel, hem oğlunun velâyetini alabilmek, hem de mesleğine geri dönebilmek için bu yasa dışı ve gizli görevi kabul eder.

Bu arada tanışıp âşık olduğu Ayşegül'ün, yanına girdiği patronu Bahri Umman'ın kızı olduğundan habersizdir. Ardından Ayşegül'ün Bahri'nin kızı olduğunu öğrenir. İlerleyen bölümlerde emniyet amiri Mümtaz ile kayınpederinin kendisine tuzak kurduğunu ve meslekten onun yüzünden atıldığını öğrenir. Mümtaz'a emri veren asıl patronun ise kayınpederi Ünsal olduğu ortaya çıkar. Bu arada Bahri, kızı Ayşegül ve adamı Poyraz'ın beraber olduklarını öğrenir. İşler iyice çığırından çıkar.

Dizinin ikinci sezonunda ise Poyraz ve diğer karakterlerin aslında üvey babası olduğunu öğrendiği İsmail Karayel, sonradan ortaya çıkan babası Adil Topal ve kardeşi Neşet Topal ile yaşadığı maceralar anlatılır.

Dizinin üçüncü sezonunda Poyraz'ın iki yıldır ortaya çıkmaması herkesi derinden sarsmıştır. Poyraz'ın girişimciler ve istihbarat ile yaşadığı maceralar anlatılır.

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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci
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