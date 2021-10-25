Poyraz Karayel'in Albay'ı İsmail Düvenci bakın kim çıktı? Meğer kızını hepimiz tanıyormuşuz...

Başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu’nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırıyordu. Dizideki her bir karakterin yeri seyircinin gönlünde ayrı bir taht kurdu. Bir isim vardı ki naif duruşu, babacan tavırlarıyla herkesin yüreğini ısıtıyordu. Bu kişinin ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin babası olduğunu biliyor muydunuz? İşte Düvenci’nin babası…

POYRAZ KARAYEL’İN EFSANE OYUNCUSU MEĞER CEYDA DÜVENCİ’NİN BABASIYMIŞ

2014 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkan Poyraz Karayel, en çok sevilen diziler arasına girmeyi başarmıştı. Dizi adını ana karakter olan Poyraz Karayel’den almıştı. Her bir sahnesi ayrı sevilen dizide Poyraz’ın, Cevher Albay ile sohbetleri gönüllerde taht kurmuştu. Cevher Albay’ı oynayan İsmail Düvenci, meğer Ceyda Düvenci’nin babasıymış. Güzel oyuncu da babası gibi oyunculuğu tercih ederek bugün çok başarılı isimler arasında yer almaktadır.

İSMAİL DÜVENCİ KİMDİR?

1947 doğumlu olan oyuncu İsmail Düvenci, 966 yılında konservatuvardan mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı. İlk dönemlerde sinema ve tiyatroya yoğunlaşan oyuncu daha sonra TV dizilerinde yer almaya başladı. Zümrüt Düvenci ile evlidir. Ceyda Düvenci'nin babasıdır.

OYNADIĞI DİZİLER

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye - 2016

Poyraz Karayel 2015-2017

Umutsuz Ev Kadınları 2011-2014

Parmaklıklar Ardında

Dudaktan Kalbe 2007-2009

OKS Anneleri

İki Aile

Binbir Gece 2006

Haziran Gecesi 2004-2006

Kurtlar Vadisi 2003-2004

Tatlı Hayat

Mahallenin Muhtarları

POYRAZ KARAYEL DİZİSİNİN KONUSU

Poyraz Karayel, karısından boşanmıştır. Alkol bağımlısı karısı uzun süre yurt dışında bağımlılık tedavisi gördü. Kayınpederi, ülkenin en önemli gazetelerinden birinin yayın yönetmenidir. Kızının bağımlılığından Poyraz'ı sorumlu tutmakta ve Poyraz'dan nefret etmektedir. Onun çevirdiği dolaplar neticesinde Poyraz gelecek vadeden bir sivil polis iken, iftiraya uğrayarak meslekten atılmıştır. Aylarca hapis yatan Poyraz, oğlunun velayetini ve mesleğini almak ister.

Amiri, kendisine gayriresmî olarak bir vazife verir. Mafya babası Bahri Umman'ın takımına sızacak ve emniyet için istihbarat temin edecek ve Bahri Umman başarıyla hapse tıkıldıktan sonra görev tamamlanmış olacak, o da hem itibarını, hem de mesleğini yeniden kazanacaktır. Poyraz Karayel, hem oğlunun velâyetini alabilmek, hem de mesleğine geri dönebilmek için bu yasa dışı ve gizli görevi kabul eder.

Bu arada tanışıp âşık olduğu Ayşegül'ün, yanına girdiği patronu Bahri Umman'ın kızı olduğundan habersizdir. Ardından Ayşegül'ün Bahri'nin kızı olduğunu öğrenir. İlerleyen bölümlerde emniyet amiri Mümtaz ile kayınpederinin kendisine tuzak kurduğunu ve meslekten onun yüzünden atıldığını öğrenir. Mümtaz'a emri veren asıl patronun ise kayınpederi Ünsal olduğu ortaya çıkar. Bu arada Bahri, kızı Ayşegül ve adamı Poyraz'ın beraber olduklarını öğrenir. İşler iyice çığırından çıkar.

Dizinin ikinci sezonunda ise Poyraz ve diğer karakterlerin aslında üvey babası olduğunu öğrendiği İsmail Karayel, sonradan ortaya çıkan babası Adil Topal ve kardeşi Neşet Topal ile yaşadığı maceralar anlatılır.

Dizinin üçüncü sezonunda Poyraz'ın iki yıldır ortaya çıkmaması herkesi derinden sarsmıştır. Poyraz'ın girişimciler ve istihbarat ile yaşadığı maceralar anlatılır.



