Poyraz Karayel'in Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu mayosuyla sere serpe uzandı! "Deniz kızı gibisin"

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu, son olarak mayosuyla teknede uzanarak poz verdi.

MAYOSUYLA SERE SERPE!

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak çıktığı tatilden mayolu pozlarını paylaşan güzel oyuncu güzelliğiyle büyüledi.

Teknede sere serpe mayosuyla uzanarak poz veren Terzioğlu'nun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

TATİL PAYLAŞIMLARIYLA MEST ETTİ

Çekimlere bir süre ara veren güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

İşte burçin Terzioğlu'nun bazı paylaşımları;



