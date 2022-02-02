Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

Ata Berk Mutlu Instagram'ı aktif olarak kullanıyor ve sık sık paylaşım yapıyor. Mutlu'nun son halini görenler tanıyamadı. Birçok kullanıcı, "Sinan sen misin?", "Sinan ne kadar büyüdün sen" tarzında yorumlar yaptı. İşte Poyraz Karayel'in Sinan'ı, Ata Berk Mutlu'nun son hali...

ATA BERK MUTLU'NUN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Poyrak Karayel'in ardından Rüzgar, Pek Yakında, Bana Adını Sor, Arkadaşım Max gibi projelerle de ekranlara gelen Ata Berk Mutlu'nun değişimi görenleri şaşırttı. 4 Haziran 2005 doğumlu 16 yaşındaki Ata Berk Mutlu, Poyraz Karayel dizisi başladığında 10 yaşındaydı.

Mutlu'nun kamera önüne geçtiği ilk proje ise Aşk Bir Hayal isimli proje oldu. Ayrıca 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar dizisinde 'Emrecan' rolü ile konuk oyuncu olarak katıldı.

Ata Berk Mutlu'nun Instagram fotoğraflarının altına çok sayıda, "Sinan ne kadar büyümüşsün", "En son Arkadaşım Max filminde izlemiştim çok büyümüşsün", "Sinan sana ne oldu?" tarzında yorumlar geldi.

Instagram'da, 'ataberkmutlu' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Mutlu'nun 187 bin takipçisi bulunuyor.





