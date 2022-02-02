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Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

02.02.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2017 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu gibi oyuncuların yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Sinan' rolüne hayat veren çocuk oyuncu Ata Berk Mutlu büyüdü. Rol aldığı Sinan karakteri ile ve mutluluktan ağladığı Altın Kelebek ödül konuşması ile akıllara kazınan Ata Berk Mutlu'nun Instagram fotoğraflarını görenler tanıyamadı.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

Ata Berk Mutlu Instagram'ı aktif olarak kullanıyor ve sık sık paylaşım yapıyor. Mutlu'nun son halini görenler tanıyamadı. Birçok kullanıcı, "Sinan sen misin?", "Sinan ne kadar büyüdün sen" tarzında yorumlar yaptı. İşte Poyraz Karayel'in Sinan'ı, Ata Berk Mutlu'nun son hali...

ATA BERK MUTLU'NUN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Poyrak Karayel'in ardından Rüzgar, Pek Yakında, Bana Adını Sor, Arkadaşım Max gibi projelerle de ekranlara gelen Ata Berk Mutlu'nun değişimi görenleri şaşırttı. 4 Haziran 2005 doğumlu 16 yaşındaki Ata Berk Mutlu, Poyraz Karayel dizisi başladığında 10 yaşındaydı.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

Mutlu'nun kamera önüne geçtiği ilk proje ise Aşk Bir Hayal isimli proje oldu. Ayrıca 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Şevkat Yerimdar dizisinde 'Emrecan' rolü ile konuk oyuncu olarak katıldı.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

Ata Berk Mutlu'nun Instagram fotoğraflarının altına çok sayıda, "Sinan ne kadar büyümüşsün", "En son Arkadaşım Max filminde izlemiştim çok büyümüşsün", "Sinan sana ne oldu?" tarzında yorumlar geldi.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

Instagram'da, 'ataberkmutlu' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Mutlu'nun 187 bin takipçisi bulunuyor.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu büyüdü! İşte Ata Berk Mutlu'nun son hali...

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