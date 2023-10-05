Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu kocaman oldu! O dizide ortaya çıktı

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, Celil Nalçakan, Ata Berk Mutlu, Ali İl, Cem Cücenoğlu ve Emel Çölgeçen'in başrollerinde yer aldığı Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu kocaman oldu.

Poyraz Karayel dizisinin küçük Sinan'ı olarak hafızalara kazınan Ata Berk Mutlu, şimdilerde 18 yaşında genç bir delikanlı olarak ekranlara döndü.

Bir Derdim Var dizisiyle ekranlara dönen Mutlu'nun son halini görenler "Zaman ne çabuk akmış", "Ne ara büyüdü bu kadar" yorumlarında bulundu.

Mutlu, Birce Akalay ve Mert Fırat'ın başrolündeki diziyle ekrana dönmenin heyecanını yaşıyor.

