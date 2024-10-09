Pozları tepki çekmişti! Uraz Kaygılaroğlu'nun kızı için yapılan o yorum kan dondurdu!

19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesinin ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar akıllara gelmişti. Linç edilen ünlü oyuncu, Nevşin Mengü'ye açıklama yapmıştı.

"Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi." demişti.

SERGİNİN SAHİBİ DE KONUŞMUŞTU!

Uraz'ın eski sevgilisi Sayna Soleimanpour sessizliğini sosyal medyada yaptığı açıklamayla bozdu. "Bu olaylarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan iki eserimin, trol hesaplar tarafından başlatılan bir linç kampanyası kapsamında dolaşıma sokulduğu bilgisini aldım" diyen Sayna Soleimanpour " şahsımla ilgili spekülasyon ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan hesaplar tespit edilmekte ve haklarında suç duyurusunda bulunulmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

KIZI İÇİN YAPILAN YORUM KAN DONDURDU!

Uraz Kaygılaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, ünlü oyuncunun kızıyla paylaştığı fotoğraflara yapılan bir yorum gündem oldu. Kadın bir kullanıcı, "En kısa zamanda o feryat eden annenin yaşadığı acıyı yaşaman dileğiyle" yazdı.

Sosyal medyada ise bu yoruma tepki yağdı...