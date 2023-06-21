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Prefabrik ev alev alev yandı

21.06.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan tek katlı prefabrik ev, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi.

Prefabrik ev alev alev yandı

Olay, Çal ilçesine bağlı Selcen Mahallesi’nde bulunan prefabrik evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.T.’ye ait tek katlı prefabrik evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, prefabrik ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında ev sahibi A.T.’nin yangını fark ederek dışarıya çıkması ise faciayı önledi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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