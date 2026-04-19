Premier Lig alev aldı! Manchester City evinde Arsenal'i devirdi

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini tayin eden dev randevuda gülen taraf Manchester City oldu. Arsenal'in kâbus dolu gidişatı sürerken, City zirveye bir adım daha yaklaştı.

Burak Kavuncu

İngiltere Premier Lig'de sezonun maçında Manchester City, sahasında lider Arsenal'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir engeli aştı. Maç eksiği bulunmasına rağmen rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Pep Guardiola’nın öğrencileri, eksik maçını kazandığı takdirde averajla liderlik koltuğuna oturma fırsatını yakaladı.

ADA'DA ŞAMPİYONLUK ATEŞİ: CİTY KAZANDI, ARSENAL İÇİN ÇANLAR ÇALIYOR!

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında futbol dünyasının kilitlendiği dev randevuda Manchester City, sahasında lider Arsenal’i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Pep Guardiola’nın öğrencileri, şampiyonluk yarışındaki en kritik engeli aşarak zirveyle olan puan farkını maç eksiğine rağmen 3’e indirdi.

HAALAND GALİBİYETİ GETİRDİ!

Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşma adeta bir taktik savaşına sahne oldu. Mücadelenin hemen başında karşılıklı gollerle tansiyon yükseldi. Manchester City, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerken, Arsenal bu gole cevabı gecikmeden 18. dakikada Kai Havertz ile verdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Manchester City'de sahneye 65. dakikada süper yıldız Erling Haaland çıktı. Norveçli golcünün fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1’e getiren City, kalan dakikalarda skoru korumayı bildi ve hayati öneme sahip 3 puanı hanesine yazdırdı.

ARSENAL'İN BİR AYLIK KÂBUSU

Nisan ayına girilmesiyle birlikte tüm kulvarlarda sıkıntı yaşayan Mikel Arteta’nın öğrencileri, taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Arsenal’in son bir aydaki dramatik tablosu ise şöyle:

22 Mart: Lig Kupası finalinde hüsran yaşandı.

4 Nisan: FA Cup'a veda edildi.

11-19 Nisan: Premier Lig’de üst üste alınan 2 mağlubiyetle şampiyonluk avantajı kaybedildi.

Bu mağlubiyetle birlikte sadece liderliği değil, sezon başından beri peşinde koştuğu şampiyonluk hayalini de tehlikeye atan Arsenal, kalan haftalarda City’nin hata yapmasını beklemek zorunda kalacak. City ise eksik maçını kazandığı an, haftalar sonra yeniden zirvenin tek sahibi olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitime 4 hafta kala şampiyon oldu! Bayern Münih yine zirvedeBitime 4 hafta kala şampiyon oldu! Bayern Münih yine zirvede
Yüksel Yıldırım'dan iddialı açıklama! "Beşiktaş'ı ezerek yendik"Yüksel Yıldırım'dan iddialı açıklama! "Beşiktaş'ı ezerek yendik"

Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC Erling Haaland son dakika Şampiyon manchester city
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

