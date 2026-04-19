Premier Lig alev aldı! Manchester City evinde Arsenal'i devirdi

ADA'DA ŞAMPİYONLUK ATEŞİ: CİTY KAZANDI, ARSENAL İÇİN ÇANLAR ÇALIYOR!

İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında futbol dünyasının kilitlendiği dev randevuda Manchester City, sahasında lider Arsenal’i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Pep Guardiola’nın öğrencileri, şampiyonluk yarışındaki en kritik engeli aşarak zirveyle olan puan farkını maç eksiğine rağmen 3’e indirdi.

HAALAND GALİBİYETİ GETİRDİ!

Etihad Stadyumu’nda oynanan karşılaşma adeta bir taktik savaşına sahne oldu. Mücadelenin hemen başında karşılıklı gollerle tansiyon yükseldi. Manchester City, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerken, Arsenal bu gole cevabı gecikmeden 18. dakikada Kai Havertz ile verdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Manchester City'de sahneye 65. dakikada süper yıldız Erling Haaland çıktı. Norveçli golcünün fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1’e getiren City, kalan dakikalarda skoru korumayı bildi ve hayati öneme sahip 3 puanı hanesine yazdırdı.

ARSENAL'İN BİR AYLIK KÂBUSU

Nisan ayına girilmesiyle birlikte tüm kulvarlarda sıkıntı yaşayan Mikel Arteta’nın öğrencileri, taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Arsenal’in son bir aydaki dramatik tablosu ise şöyle:

22 Mart: Lig Kupası finalinde hüsran yaşandı.

4 Nisan: FA Cup'a veda edildi.

11-19 Nisan: Premier Lig’de üst üste alınan 2 mağlubiyetle şampiyonluk avantajı kaybedildi.

Bu mağlubiyetle birlikte sadece liderliği değil, sezon başından beri peşinde koştuğu şampiyonluk hayalini de tehlikeye atan Arsenal, kalan haftalarda City’nin hata yapmasını beklemek zorunda kalacak. City ise eksik maçını kazandığı an, haftalar sonra yeniden zirvenin tek sahibi olacak.