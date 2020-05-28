Premier Lig başlama tarihi 20 Haziran!

İngiltere Premier Lig kulüpleri, ligin tekrar başlaması için 20 Haziran'da tarihinde karar birliğine vardı.
Daily Mirror'ın haberine göre; 20 kulüp, ligi tekrar başlatma konusunda karar aldı ve 20 Haziran tarihini başlangıç olarak belirledi. Son hazırlıklar ve protokolleri belirleyen Premier Lig kulüpleri, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe ligi bu tarihte başlatmak ve sona erdirmek konusunda anlaşma sağladı.
The Telegraph'ın haberine göreyse; Premier Lig, 17 Haziran Çarşamba günü başlayacak. O gün Sheffield United ile Aston Villa, Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Premier Lig kulüplerinin lige başlamak için 3 haftalık toplu antrenman süresi olacak. 3 aylık verilen aranın ardından ligin sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde başlaması için tüm çalışmalar büyük bir dikkatle yapılacak.
Premier Lig'in bu konuda Bundesliga örneğinden de faydalandığı vurgulandı.
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