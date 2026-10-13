Trabzonspor'un net borcu resmen açıklandı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla mali durumuna ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bordo-mavili kulüp, yaptığı açıklamada net borcunun 2,9 milyar TL seviyesinde olduğunu duyurdu.

NET BORÇ 2,9 MİLYAR TL

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran ile 31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklanan verilerde, kulübün net borç hesaplamasına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

Bordo-mavili yönetim, kısa ve uzun vadeli borçların yanı sıra dönen varlıkları, kamulaştırma gelirlerinden kaynaklanan alacakları ve enflasyon muhasebesi işlemlerini de hesaplamaya dahil etti. Yapılan değerlendirme sonucunda Trabzonspor'un 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2,9 milyar TL olduğu belirtildi.

KAMULAŞTIRMA ALACAĞI HESAPLAMADA DİKKATE ALINDI

Kulübün açıklamasında, toplam 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağının borç hesabından düşüldüğü vurgulandı. Ayrıca, Trabzonspor Kulübü bünyesinde bulunan ve Sportif A.Ş.'nin konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki alacağın da hesaplamada dikkate alındığı ifade edildi.

Mali tablolarda, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ve herhangi bir nakit çıkışı oluşturmayacak 1,8 milyar TL tutarındaki işlemlerin de netleştirme kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

BONSERVİS BORÇLARININ TAMAMI HESABA KATILDI

Trabzonspor, mali açıklamasında bonservis ödemelerine ilişkin ayrıntıya da değindi. Kulüp, rapor tarihi itibarıyla oluşmuş bonservis borçlarının ileriye dönük tüm tutarlarının toplam borç hesaplamasına dahil edildiğini bildirdi.

Böylece bordo-mavili kulüp, mali tablolarında yer alan borç kalemleri ve net borç hesaplamasına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmış oldu.