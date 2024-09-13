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Premier Lig’de ağustos ayının teknik direktörü Fabian Hürzeler oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 14:43
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Premier Lig’de sezona iyi başlayan Brighton & Hove Albion’da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, ağustos ayının teknik direktörü seçildi.

Premier Lig’de ağustos ayının teknik direktörü Fabian Hürzeler oldu

İngiltere Premier Lig’in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler’in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ SIRADA BULUNUYORLAR

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Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United’ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.
31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli’yi çalıştırdı.

Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katmıştı.

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brighton ingiltere premier lig
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