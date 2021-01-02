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Premier Lig'de Burnley-Fulham maçına Kovid-19 engeli

FUTBOL HABERLERİ  | 02.01.2021 15:42 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'de Burnley-Fulham maçına Kovid-19 engeli

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Fulham kulübünde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışın sürdüğü ve 17. haftada yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham mücadelesinin tedbir amaçlı ertelendiği duyuruldu.

Testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyon sürecinin başladığı belirtilirken Fulham'ın ertelenen iki karşılaşmasının oynanacağı tarihlerin en kısa sürede açıklanacağı kaydedildi. Ligde 30 Aralık Çarşamba günü yapılması gereken Tottenham-Fulham maçı da aynı gerekçeyle oynanamamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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