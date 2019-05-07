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Premier Lig'de en "iyi teknik direktör" ve "sezonun futbolcusu" adayları

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi teknik direktörü ve "sezonun futbolcusu" ödülleri için adaylar belli oldu.

Premier Lig'de en "iyi teknik direktör" ve "sezonun futbolcusu" adayları

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Wolverhampton'dan Portekizli Nuno Espirito Santo, Manchester City'den İspanyol Josep Guardiola, Liverpool'dan Alman Jurgen Klopp ve Tottenham'dan Arjantinli Mauricio Pochettino, sezonun en iyi teknik direktörü ödülü adayları arasında gösterildi.

Ligin internet sitesinde başlayan oylama, 9 Mayıs'a kadar sürecek ve ödülün kazananı 14 Mayıs'ta açıklanacak.

Geçen sezon bu ödülü, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola kazanmıştı.

SEZONUN EN İYİ FUTBOLCUSU İÇİN 7 ADAY VAR
İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu ödülü için adaylar belirlendi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Manchester City'den Arjantinli Sergio Agüero, Portekizli Bernardo Silva, İngiliz Raheem Sterling, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane, Hollandalı Virgil van Dijk ve Chelsea'den Belçikalı Eden Hazard, sezonun futbolcusu ödülünün adayları arasında gösterildi.

Bu hafta açıklanacak ödülün sahibi, Premier Lig'deki 20 takımın kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katıldığı oylamayla belli olacak. Futbolseverler, video oyunu üreticisi EA Sports'un internet sitesinden oy kullanabilecek. Geçen sezon bu ödülü, Liverpool'un golcü futbolcusu Salah kazanmıştı.

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