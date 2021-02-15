SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

15.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

İngiltere Premier Lig'de İlkay fırtınası esiyor. Son 2 ayda 11 gol atan ve arka arkaya Liverpool ile Tottenham'ı yıkan yıldız oyuncu İlkay Gündoğan Manchester City'yi zirveye taşıyor.

İngiltere Premier Lig'de İlkay Gündoğan golleriyle fırtına estiriyor. Manchester City formasıyla aralık ayından beri 11 gol atan İlkay, özellikle son 2 maçta zirve yaptı. Arka arkaya Liverpool'a karşı 4-1, Tottenham önünde de 3-0 kazanan City'de tecrübeli futbolcu tam 4 gol kaydetti. Özellikle ocak ayında 7 gol kaydederek, ayın oyuncusu ödülünü elde etti.

Menajer Pep Guardiola'nın çok güvendiği isimlerin başında gelen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 13 gol atıp 3 asist yaptı. Guardiola, İlkay'a övgülerde bulunarak, "Sahte 9 gibi bir forvet olarak oynayabileceğini defalarca söyledim. Bazı insanlar güldü. Ayın oyuncusu ödülünü kazandı. Şubat ayında da bu şekilde oynamaya devam ederse yine kazanacak. Forvete yakın oynuyor ve ceza sahasına hareketlenmek için inanılmaz bir duygusu var" dedi.

İngiliz futbolunun ünlü isimlerinden Jamie Carragher da, "Görünüşe göre İlkay Gündoğan, Manchester City'yi şampiyonluğa taşıyacak. Ne sezon geçiriyor ama... Sanırım İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu olacak. Müthiş bir patlama yaşadı, izlemesi büyük bir zevk" yorumunu yaptı.

SORUN KABAK'TA DEĞİL

Liverpool formasıyla ilk Premier Lig maçına çıkan Ozan Kabak şanssızlıklar yaşadı. Leicester City karşısında ikinci golde kaleci Alisson ile anlaşamayan Ozan, bir de sarı kart gördü. Ancak Ada basınında eleştirilerin hedefinde Alisson ile Liverpool'un istikrarsız defans hattı vardı. 2021'de 1.5 aylık süreçte 8 maçta 2 kez kazanabilen Kırmızılar, bu sezon toplamda 17 farklı defans ikilisi kullandı. Ozan Kabak da stoper hattında oynayan 8. farklı isim oldu. Öte yandan kaleci Alisson'un geçen hafta 4-1 kaybedilen Manchester City maçındaki bireysel hataları da anımsatılarak Leicester City karşısında da hata yaptığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak yorumuJürgen Klopp'tan Ozan Kabak yorumu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Amigo kızının çıplak fotoğrafları sızınca kovuldu!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, linç yedi

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Sana ne benim futbolcumdan

Sana ne benim futbolcumdan

Raymond Domenech'in görevine son verildi

Raymond Domenech'in görevine son verildi

Diğer Haberler

Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

İlkay Gündoğan şov devam ediyor

İlkay Gündoğan şov devam ediyor

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak yorumu

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak yorumu

MAÇ SONUCU | Leicester City 3-1 Liverpool

Leicester, Liverpool'u 7 dakikada nakavt etti!

Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giyecek

Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giyecek

Mohamed Salah için Real Madrid iddiası

Yılın transfer bombası! Liverpool'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.