Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası!

İngiltere Premier Lig'de İlkay Gündoğan golleriyle fırtına estiriyor. Manchester City formasıyla aralık ayından beri 11 gol atan İlkay, özellikle son 2 maçta zirve yaptı. Arka arkaya Liverpool'a karşı 4-1, Tottenham önünde de 3-0 kazanan City'de tecrübeli futbolcu tam 4 gol kaydetti. Özellikle ocak ayında 7 gol kaydederek, ayın oyuncusu ödülünü elde etti.

Menajer Pep Guardiola'nın çok güvendiği isimlerin başında gelen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 13 gol atıp 3 asist yaptı. Guardiola, İlkay'a övgülerde bulunarak, "Sahte 9 gibi bir forvet olarak oynayabileceğini defalarca söyledim. Bazı insanlar güldü. Ayın oyuncusu ödülünü kazandı. Şubat ayında da bu şekilde oynamaya devam ederse yine kazanacak. Forvete yakın oynuyor ve ceza sahasına hareketlenmek için inanılmaz bir duygusu var" dedi.

İngiliz futbolunun ünlü isimlerinden Jamie Carragher da, "Görünüşe göre İlkay Gündoğan, Manchester City'yi şampiyonluğa taşıyacak. Ne sezon geçiriyor ama... Sanırım İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu olacak. Müthiş bir patlama yaşadı, izlemesi büyük bir zevk" yorumunu yaptı.