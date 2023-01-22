Premier Lig'de inanılmaz maç! Wout Weghorst ilk 11'de oynadı; Arsenal, Manchester United'ı 90'da yıktı...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Manchester United'ı konuk etti. Büyük bir heyecan fırtınasının yaşandığı ve mücadele seviyesinin üst seviyede olduğu karşılaşmada kazanan taraf Arsenal oldu.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Bukayo Saka, 24. ve 90. dakikalarda ise Eddie Nketiah kaydetti. Manchester United'ın sayıları ise 17. dakikada Marcus Rashford ve 59. dakikada Lisandro Martinez'den geldi.

Manchester United'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, 50 puanla liderliğini sürdürdü. 6 maç aradan sonra mağlubiyet alan Manchester United ise 39 puanla 4. sırada yer buldu.

Arsenal, gelecek hafta Everton deplasmanına çıkacak. Manchester United ise Crystal Palace'ı konuk edecek.

