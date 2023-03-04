Premier Lig'de Manchester City, Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti ve Arsenal ile arasındaki farkı 2'ye indirdi!

Ligin 26. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Phil Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galip geldi.

Bu sonuçla 58 puana ulaşan Manchester City, maç eksiği bulunan lider Arsenal ile arasındaki farkı 2 puana indirdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Newcastle United ise 41 puanla 5. sırada yer aldı.

HAALAND ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Erling Haaland'dan Newcastle United taraftarına bu işareti yaptıktan sonra saha bir anda karıştı. Rakip takım oyuncularıyla birbirine giren yıldız oyuncu zor da olsa sakinleştirildi.

