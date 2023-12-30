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Premier Lig'de Manchester City toparlamaya devam ediyor!

30.12.2023 21:16 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Manchester City ve Aston Villa, 20. haftayı galibiyetle kapattı.

Premier Lig'de Manchester City toparlamaya devam ediyor!

Sheffield United'ı konuk eden Manchester City, 14. dakikada Rodri ve 61. dakikada Julian Alvarez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Manchester ekibi puanını 40'a çıkararak 3. sıraya yükselirken, son sıradaki Sheffield United 9 puanda kaldı.

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ASTON VİLLA, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Burnley'yi ağırlayan Aston Villa ise 28. dakikada Leon Bailey, 42. dakikada Moussa Diaby ve 89. dakikada penaltıdan Douglas Luiz'in attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Konuk ekipte 30. dakikada Zeki Amdouni ve 71. dakikada Lyle Foster ağları sarsarken, 56. dakikada Sander Berge kırmızı kart gördü.

Puanını 42'ye çıkaran Aston Villa ikinci sıraya yükselirken, 11 puanlı Burnley 19. sırada kaldı.

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