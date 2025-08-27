Premier Lig'de şike iddiası dünya futbolunu karıştırdı! Kornerler, sarı kartlar ve dahası...

İngiltere futbolunu sarsacak şike iddiası gündeme bomba gibi düştü. İsveç Organize Spor Suçlarıyla Mücadele Bölümü Amiri Fredrik GardareFredrik Gardare, bazı Premier League oyuncularının maçlarda şike yaptığını öne sürdü.

ŞİKE YAZIŞMALARI BULUNDU

Gardare'nin iddiasına göre; 2021 yılının son aylarına doğru Stockholm'de bulunan bir kumarhaneye yapılan baskında çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Bu cihazların birinde, Premier Lig dahil olmak üzere Avrupa liglerinde oynayan futbolcuların bir suç örgütüyle çalıştığı ve maç şikesi yaptığı yazışmaların görüldüğü iddia edildi.

KORNER, SARI KART VE BENZER BAHİSLER

Gardare yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar karşılaştığım en açık şike kanıtlarını gördüm. Bir futbolcunun (Dickson Etuhu, eski Premier Lig oyuncusu) telefonunda, maçlarda kart, korner ve benzeri bahisler üzerine yapılan konuşmalar vardı. Bu, şikeyi kanıtlamak için çok net bir durumdu." ifadelerini kullandı.

DOSYA DURDURULDU

Eski polis yetkilisi, bu açık kanıtlara rağmen Stockholm polisi ve İsveç ulusal polisinin dosyayı kapatıp konunun bir daha açılmaması için baskı yaptığını söyledi.

İNGİLTERE, İSVEÇ FUTBOL FEDERASYONU'NA BİLGİ İSTEDİ

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yetkili Johan Claesson, konuyla ilgili şunları söyledi:

"2021'de polis bize ulusal ve uluslararası düzeyde şike bilgileri içerdiğini söyledi, fakat gizlilik nedeniyle detay paylaşılmadı. Bu yüzden harekete geçemedik."

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) ise şu anda soruşturma dosyasının kendilerine ulaşmadığını, ancak incelemek istediklerini açıkladı.

DAHA ÖNCE CEZA ALAN OLMUŞTU

Gardare'nin geçmişte yürüttüğü bir diğer şike davasında eski Manchester City oyuncusu Dickson Etuhu, İsveç'te şike girişiminden suçlu bulunmuş ve 5 yıl futboldan men edilmişti.