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Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu Sergio Agüero seçildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero seçildi. Agüero 4 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu Sergio Agüero seçildi

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu belli oldu. Premier Lig'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şubat ayının en iyisinin Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero olduğu duyuruldu.

Agüero, oynadığı 4 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu Arsenal ve Chelsea maçlarında hat-trick yaptı.

30 yaşındaki futbolcu 4 müsabakada 311 dakika süre aldı ve 44 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Sergio Agüero Premier Lig

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