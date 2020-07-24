SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlıyor

Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlıyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi resmen açıklandı. Yeni sezonun 12 Eylül'de başlaması adına anlaşmaya varılırken 23 Mayıs'ta da sona erdirilmesi planlanıyor.

Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlıyor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun açılış tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre yeni sezonun 12 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Premier Lig Hisserları, bugün 2020-2021 sezonunun 12 Eylül'de başlamasına yönelik öneriyi kabul ederlerken sezonun 23 Mayıs'ta da sona ereceği açıklandı. Futbol Federasyonu ve İngiltere Futbol Ligi ile Premier Lig'in yeni program adına ise görüşmelerinin süreceği aktarıldı.

fdsg

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Henderson'a yılın futbolcusu ödülüHenderson'a yılın futbolcusu ödülü
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Bakan Koca: 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray'dan transfer teklifi

Galatasaray'dan transfer teklifi

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Flaş! Ceza CAS'tan döndü

Flaş! Ceza CAS'tan döndü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çağlarlı Leicester, 3 puanı 3 golle aldı

Çağlarlı Leicester, 3 puanı 3 golle aldı

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Dünya devi, milli yıldız için gözünü kararttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlıyor

Ligin başlama tarihi açıklandı!

Liverpool kaptanı Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

Henderson'a yılın futbolcusu ödülü

Fabinho şampiyonluk kutlamasındayken evi soyuldu!

Şampiyonluk kutlamasında evi soyuldu

Birmingham City, Jude Bellingham'ın formasını emekli etti

17 yaşındaki futbolcunun forması emekli edildi!

Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı

Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı

Bilic'in takımı West Bromwich Albion Premier Lig'de

Bilic'in takımı Premier Lig'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.