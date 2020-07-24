Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül'de başlıyor

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun açılış tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre yeni sezonun 12 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Premier Lig Hisserları, bugün 2020-2021 sezonunun 12 Eylül'de başlamasına yönelik öneriyi kabul ederlerken sezonun 23 Mayıs'ta da sona ereceği açıklandı. Futbol Federasyonu ve İngiltere Futbol Ligi ile Premier Lig'in yeni program adına ise görüşmelerinin süreceği aktarıldı.



