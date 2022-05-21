Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre De Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.

