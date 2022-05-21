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Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu

21.05.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin De Bruyne oldu
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre De Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen De Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.

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