Premier Lig'den ilginç uygulama

İngiltere, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arayı kısa tutmak için her yolu deniyor.

Ada'da maçları 30 Nisan'a kadar erteleyen federasyon, daha sonra ise "Sadece güvenli ortam olunca ligler başlayacak" açıklamasını yapmıştı.

Salgın yüzünden karşılaşmaların uzun süre oynanmama ihtimaline karşın İngilizler, teknolojiden faydalanmaya karar verdi.

Maçların seyircisiz oynanması fikrine sıcak bakmayan Premier Lig yönetimi, cep telefonlarına indirilecek bir uygulamayla bu sorunu çözecek.

Uygulamada koronavirüs testi negatif olan ve salgın belirtisi bulunmayan taraftarların bilet alarak maçlara girmesine izin verilecek.

Sezonluk bilet sahibi futbolseverler de bu uygulama yardımıyla kombinelerini aktif hale getirecek.

Premier Lig yönetimi, "Sağlık pasaportu" adını verdikleri bu uygulamayı hayata geçirmek için teknoloji şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

