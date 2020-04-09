SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Premier Lig'den ilginç uygulama

Premier Lig'den ilginç uygulama

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.04.2020 20:15 | Son Güncelleme

İngiltere, teknolojinin yardımıyla maçları seyircili oynatmayı planlıyor. Premier Lig yönetimi, ligler başladığında bir cep telefonu uygulamasıyla, koronavirüs testinin negatif çıktığını ispatlayan taraftarlara bilet satacak.

Premier Lig'den ilginç uygulama

İngiltere, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arayı kısa tutmak için her yolu deniyor.

Ada'da maçları 30 Nisan'a kadar erteleyen federasyon, daha sonra ise "Sadece güvenli ortam olunca ligler başlayacak" açıklamasını yapmıştı.

Salgın yüzünden karşılaşmaların uzun süre oynanmama ihtimaline karşın İngilizler, teknolojiden faydalanmaya karar verdi.

Maçların seyircisiz oynanması fikrine sıcak bakmayan Premier Lig yönetimi, cep telefonlarına indirilecek bir uygulamayla bu sorunu çözecek.

Uygulamada koronavirüs testi negatif olan ve salgın belirtisi bulunmayan taraftarların bilet alarak maçlara girmesine izin verilecek.

Sezonluk bilet sahibi futbolseverler de bu uygulama yardımıyla kombinelerini aktif hale getirecek.

Premier Lig yönetimi, "Sağlık pasaportu" adını verdikleri bu uygulamayı hayata geçirmek için teknoloji şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Premier Lig oyuncuları kampanya başlattıPremier Lig oyuncuları kampanya başlattı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig uygulama

En Çok Okunan Haberler

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

'Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır'

'Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır'

Milli futbolcu karantinada

Milli futbolcu karantinada

Rekortmen sporcu koronavirüs nedeniyle vefat etti

Rekortmen sporcu koronavirüs nedeniyle vefat etti

Falcao'dan Galatasaray'a olay yanıt

Falcao'dan Galatasaray'a olay yanıt

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yıldız oyuncu seks partisi verdi

Yıldız oyuncu seks partisi verdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Arsenal'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı!

Arsenal'dan şaşırtan Galatasaray paylaşımı!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Okuyucu Yorumları 1 yorum
risk
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United, koronavirüsle mücadele için sağlık ekipmanı bağışladı

M. United'dan koronavirüs için yeni bağış!

Premier Lig'den ilginç uygulama

Premier Lig'den ilginç uygulama! Testi negatif olanlar...

İndirime giden ilk kulüp Southampton

İndirime giden ilk kulüp Southampton

Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor

Karantinada yeni oyuncular izliyor

Premier Lig oyuncuları kampanya başlattı

Premier Lig oyuncuları kampanya başlattı

İngiltere'de maaş krizi büyüyor! Mesut Özil'in menajerinden açıklama

Özil'in menajerinden sert açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.