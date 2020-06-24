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Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.06.2020 23:21 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig, sosyal medyada futbolcular ve teknik direktörler ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği on-line ihbar sistemi kurdu.

Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

Premier Lig'den yapılan açıklamada, şikayet unsuru mesajlar için ilgili sosyal medya platformuna bildirim yapılacağı ve ardından yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ve Marcus Rashford'un geçen yıl sosyal medyada uğradıkları ırkçı saldırılar gündem olmuştu.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de hemen her gün ırkçı mesajların hedefi olduğunu belirtmişti.

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