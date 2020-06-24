Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

Premier Lig'den yapılan açıklamada, şikayet unsuru mesajlar için ilgili sosyal medya platformuna bildirim yapılacağı ve ardından yasal yollara başvurulacağı belirtildi.
Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ve Marcus Rashford'un geçen yıl sosyal medyada uğradıkları ırkçı saldırılar gündem olmuştu.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de hemen her gün ırkçı mesajların hedefi olduğunu belirtmişti.
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