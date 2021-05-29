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Premier Lig'e yükselen son takım Brentford!

29.05.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship play-off final mücadelesinde Brentford, Swansea'yi 2-0 mağlup etti ve Premier Lig'e yükseldi.

Premier Lig'e yükselen son takım Brentford!

İngiltere Championship play-off final karşılaşmasında Brentford ile Swansea karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Brentford'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Brentford, Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Ivan Toney ve 20. dakikada Emiliano Marcondes kaydetti.

Swansea'de Jay Fulton, 65. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi.

HALİL DERVİŞOĞLU KALIRSA PREMIER LİG'DE

Öte yandan sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu, takımda kalması halinde İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek.

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Premier League Halil Dervişoğlu
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