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Premier Lig, EFL ve Futbolcular Birliği'nden açıklama geldi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.03.2020 21:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi.

Premier Lig, EFL ve Futbolcular Birliği'nden açıklama geldi!

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi.

TARİH VERİLDİ: 30 NİSAN

Liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi. Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ligi premiere lig koronavirüs

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