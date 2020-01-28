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Premier Lig ekibi Tottenham, Lo Celso'yu transfer etti | Dünyada biten ara transferler 2019-2020 sezonu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

2020 ara transfer dönemi bütün hızıyla devam ediyor. Premier Lig ekibi Tottenham, takımda kiralık olarak forma giyen Lo Celso' transferini resmen duyurdu.

Premier Lig ekibi Tottenham, Lo Celso'yu transfer etti | Dünyada biten ara transferler 2019-2020 sezonu

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, kiralık olarak forma giyen Giovani Lo Celso'yu resmen transfer etti.

Londra ekibi, Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in Inter'e gidişiyle oluşan boşluğu, Arjantinli milli futbolcu Lo Celso ile kapatmayı hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon sonuna kadar kiralanan Lo Celso'nun bonservisini elinde tutan Real Betis ile yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonu kullanıldı. 23 yaşındaki oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Lo Celso'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Real Betis'in 2019 yazında kadrosuna kattığı Lo Celso, daha önce Paris Saint-Germain ve Rosario Central'de oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Giovani Lo Celso İngiltere Premier Lig Tottenham Transfer real betis

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