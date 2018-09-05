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Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın yıldız stoperi Domagoj Vida için 14 milyon Pound’luk (120 milyon TL) teklifi kabul edilmeyen İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, pes etmiyor... Yoluna 3 stoperle devam eden ve bir de genç takımdan oyuncuyu kadrosuna dahil eden Bournemouth'un, ara transfer dönemi için şimdiden Vida'ya yeni teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı

Beşkitaş’ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kazandırdığı Domagoj Vida, hem Beşiktaş’ta hem de Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözdesi olmuştu.

İlk teklif geri çevrildi

Geçtiğimiz transfer döneminde Vida’ya resmi yollardan gelen tek teklifin, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth’tan olduğu ortaya çıktı. Ada temsilcisinin, başarılı futbolcu için Beşiktaş’a 14 milyon Pound’luk (120 milyon TL) teklifte bulunduğu ancak bu önerinin hem oyuncunun Siyah-Beyazlılar’da kalma isteği hem de teklifin beklenen seviyenin altında olması sebebiyle geri çevrildiği öğrenildi.

Konuşulan rakam 172 milyon TL

Beşiktaş’tan Vida’yı almayı başaramayan Bournemouth’un şansını ara transfer döneminde de denemeye karar verdiği belirtildi. Savunma hattında; Nathan Ake, Steve Cook ve Tyrone Mings’i bulunduran ek olarak transfer yapmadıkları için genç takımdan 21 yaşındaki Jack Simpson’ı da A Takıma alan Ada ekibinin, Beşiktaş’ın stoperi konusunda ısrarlı olduğu ve Ocak ayı için de şimdiden hazırlık içinde olduğu belirtildi.

İngiliz temsilcisinin bu kez daha yüksek bir bonservis bedeliyle Kartal’ın kapısını çalmayı planladığı ifade edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'inde Pepe'yle birlikte görev verdiği futbolcu için Beşiktaş'ın 20 milyon Pound'luk (172 milyon TL) değer biçtiği konuşuluyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig vida Bournemouth

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