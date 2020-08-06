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Premier Lig gelecek sezon 5 oyuncu değişikliğini iptal etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasını kararlaştırdı.

Premier Lig gelecek sezon 5 oyuncu değişikliğini iptal etti

İngiltere Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliğini gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği olarak yapılmasını kararlaştırdı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Buna göre gelecek sezon takımlara geçmiş yıllarda olduğu gibi bir maçta 3 oyuncu değişikliği hakkı verilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulanabileceğini duyurmuştu.

Salgın sebebiyle martta askıya alınan Premier Lig karşılaşmaları, haziranda yeniden başladıktan sonra takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilerek oynanmıştı.

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