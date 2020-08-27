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Premier Lig'in en fazla forma giyen oyuncusu Gareth Barry, futbolu bıraktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in en fazla forma giyen oyuncusu unvanına sahip Gareth Barry, West Bromwich Albion ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerini noktaladı.

Premier Lig'in en fazla forma giyen oyuncusu Gareth Barry, futbolu bıraktı

West Bromwich Albion Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun futbolu bıraktığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine 1998 yılında Aston Villa'da başlayan Barry, 2009'da Manchester City'ye transfer olmuş ve İngiliz ekibiyle 2011-12 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Daha sonra Everton kadrosuna dahil olan İngiliz futbolcu, son olarak 2017 yılında West Bromwich Albion'a imza atmıştı.

Premier Lig'de 653 maça çıkarak ligin en çok forma giyen oyuncusu unvanını elinde bulunduran Gareth Barry, kariyeri boyunca oynadığı 826 müsabakada 66 gol kaydetti.

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