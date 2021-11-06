YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Premier Lig'de Burnley ile 1-1 berabere kalan Chelsea, liderliğini sürdürdü

Premier Lig'de Burnley ile 1-1 berabere kalan Chelsea, liderliğini sürdürdü

06.11.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'de Burnley ile 1-1 berabere kalan Chelsea, liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Burnley'yi ağırlayan lider Chelsea, 33. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takımda Matej Vydra, 79. dakikada durumu 1-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla 26 puana çıkan Chelsea, liderliğini sürdürdü. Burnley, 8 puanla 18. sırada yer aldı.

Aynı saatte başlayan günün diğer maçlarında ise Norwich City, Brentford deplasmanında 2-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Crystal Palace da evinde Wolverhampton'ı 2-0 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izledilerVali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izlediler
PARTNERYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istediYasak aşk işkencesi! Herkesten helallik istedi
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:53
İkindi
15:35
Akşam
18:01
Yatsı
19:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Ara tatilde öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da polise ve ekip aracına çarpıp kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.