Prenses Kate Middleton’ın gelinliği ve ilham veren detaylar

Modern zamanların en çok konuşulan düğünlerinden biri olan Catherine Middleton’ın kraliyet düğünü günümüzde eşsiz bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Onun zarafetiyle bütünleşmiş gelinliği ve sade tarzı bugünün gelinlerine hâlâ ilham vermeye devam ediyor.

Zarafetin terzilikle buluştuğu o gelinlik

Kate Middleton’ın giydiği gelinlik, ünlü bir İngiliz modaevinin yaratıcı yönetmeni Sarah Burton tarafından tasarlandı. Şampanya rengi ipek saten kumaştan gelinlikte Viktoryen dönemden ilham alan korsaj detayı, zarif V yaka, ince ipek dantel kollar, hafifçe kabaran eteği en dikkat çekici detaylar arasında yer alıyordu.

Kuyruğu 2,7 metre olan gelinliğin üzerindeki dantele, her biri ülkenin farklı köşelerini simgeleyen gül, devedikeni, nergis ve yonca çiçeklerinin motifleri uzun ve zorlu bir dikim aşamasıyla gelinliğe yerleştirilmiş.

Zarafeti taçlandıran gelin duvağı

Kate Middleton’ın duvağı da en az gelinliği kadar özenle seçilmişti. Kraliçe Elizabeth’in ödünç verdiği Cartier Halo taç ile başına tutturulan ipek tül duvak, İngiliz Kraliyet Dantel Okulu tarafından yine çiçek motifleri ile işlenmişti.

Merhum Kraliçe’nin tacında yaklaşık 800 adet pırlanta kullanılmıştı.

Gelin makyajını gelinin kendisi yaptı

Güzellik anlayışı konusunda belki de en şaşırtıcı ve hayranlık uyandıran detay, Kate Middleton’ın gelin makyajını kendi yapmış olmasıydı. Prenses, bu kararı tek başına almamıştı elbette; düğün öncesinde profesyonel makyaj sanatçısı Arabella Preston’dan dersler almış, o büyük güne kendi eliyle hazırlanmayı tercih etmişti.

Gelin buketi beyaz çiçeklerden yapılmıştı

Düğün gününün estetik tamamlayıcısı olan gelin buketi, en az gelinlik kadar anlam yüklüydü. Ünlü çiçek tasarımcısı Shane Connolly tarafından hazırlanan buket, tamamen beyaz çiçeklerden oluşturulmuştu: Zambak, beyaz hüsnüyusuf, sümbül ve sarmaşık…

Zambak, masumiyeti; sümbül, sadakati; hüsnüyusuf, zarafeti; sarmaşık ise bağlılığı simgeliyordu.

Evet tüm detaylar kusursuzdu ve gelinlik toplamda 300 bin dolar maliyetindeydi. Bir kraliyet gelini olarak maliyeti bizi şaşırtmamalı diye düşünüyorum. Biz maliyete değil yukarıda bahsettiğim ilham alınacak zarif noktalara odaklanalım tabii…

Tarihe adını zarafetiyle yazdıran bir gelin Catherine…

Kraliyet protokolünün şaşaası içinde sadeliği seçen, makyajına kendi elleriyle yapan, her detayında tevazu barındıran bir gelin olarak Catherine; gelinliğin bir kıyafetten fazlası olduğunu hepimize hatırlattı.

Bence bu düğün, modadan çok daha fazlasını, bir nezaket dilini ve zarafetin asaletini bugünlere dek taşıdı ve taşımaya da devam edecek.