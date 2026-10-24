Tanımadıkları insanların düğününe katılmak için para ödüyorlar! İşte nedeni

Düğünlere katılmak için her zaman gelin ve damadı tanımak gerekmeyebilir. ABD'de yaşayan Jeff ve Karina Besen çifti, evliliklerinin 19. yılında birlikte yapabilecekleri yeni aktiviteler ararken sıra dışı bir fikir geliştirdi. Haftalık buluşmalarında yapacakları şeyler tükenince akıllarına düğüne gitmek geldi. Ancak çevrelerinde evlenen kimse olmadığı için bu fikir ilk başta mümkün görünmüyordu.

Çift, düğünlerinde boş kalan sandalyeleri doldurmak isteyen kişilerle yeni deneyimler yaşamak isteyenleri bir araya getirecek bir platform bulunup bulunmadığını araştırdı. Böyle bir hizmetin olmadığını fark edince kendi girişimlerini kurmaya karar verdiler. Mart ayının ortasında faaliyete geçen Not a Wedding Crasher adlı platform, düğün sahiplerinin kullanmadıkları davetli kontenjanlarını ücret karşılığında başkalarına açmasına imkân tanıyor.

BOŞ KALAN SANDALYELER DÜĞÜN SAHİPLERİNE PAHALIYA MAL OLUYOR

Platformun kurucularından Jeff Besen'e göre düğünlere davet edilen kişilerin yaklaşık yüzde 10 ila 20'si katılamayacağını bildiriyor veya son anda planını değiştiriyor. Bazı düğün mekanları, çiftlerden belirli bir asgari davetli sayısı için ödeme yapmalarını istiyor. Bu nedenle kullanılmayan sandalyeler, düğün sahipleri açısından ek bir maliyet oluşturabiliyor.

Platformda düğün sahipleri bir sandalyeden 60 kişilik kontenjana kadar farklı sayılarda yer ilanı oluşturabiliyor. Katılmak isteyenler ise belirlenen ücreti ödeyerek düğün törenine ve kutlamaya katılma fırsatı yakalıyor.

BİR DÜĞÜNE KATILMANIN BEDELİ 25 İLA 150 DOLAR ARASINDA

Sisteme ev sahibi olarak kaydolan çiftler, kaç kişilik boş yerleri olduğunu ve her sandalye için ne kadar ücret istediklerini belirtiyor. Jeff Besen, fiyatların 25 ila 150 dolar arasında değiştiğini, ortalamanın ise yaklaşık 50 dolar olduğunu söylüyor.

Platformdaki ilanlar arasında Nashville yakınlarında 25 dolarlık bir sandalye ve Las Vegas'ta gelecek ay düzenlenecek bir düğünde kişi başı 70 dolardan 19 kişilik boş kontenjan bulunuyor.

Düğüne katılmak isteyenler ücretsiz hesap açıyor. Fotoğraflarını, kısa biyografilerini ve sosyal medya bağlantılarını profillerine ekleyen kullanıcıların kimlikleri de doğrulanıyor. Bu işlem sırasında devlet tarafından verilmiş kimlik belgesi ve yüz taraması kullanılıyor.

Başvuruda bulunan kişiler, düğün sahibine kendilerini tanıtan kısa bir mesaj gönderiyor. Ev sahipleri başvuruları inceleyerek kabul veya ret kararı veriyor. Düğünün mekanının adı ve adresi ise ancak başvuru onaylandıktan sonra misafirlerle paylaşılıyor.

Sahte hesapların önüne geçmek için kurucular da ilanları yayımlanmadan önce kontrol ediyor ve düğün sahipleriyle iletişime geçiyor. Platform, her sandalye için belirlenen ücretin yüzde 20'sini komisyon olarak alıyor. Ayrıca misafirlerden işlem başına bir hizmet bedeli tahsil ediliyor.

Jeff Besen, platform üzerinden şimdiye kadar on binlerce dolarlık brüt sandalye ödemesi gerçekleştirildiğini belirtiyor. Yazılım ağırlıklı bir işletme yapısına sahip oldukları için yüksek kar marjları elde edebildiklerini söyleyen Besen, farklı gelir modelleri üzerinde de çalıştıklarını ifade ediyor.

BEŞ AYDA YAKLAŞIK 1000 MİSAFİRİ DÜĞÜNLERLE BULUŞTURDULAR

Girişimin büyümesinde sosyal medya önemli rol oynadı. Besen çifti, yeni düğün ilanları için kısa videolar hazırlayarak bunları ilgili şehirlerdeki kullanıcılara ulaştırıyor.

Platformun ilk düğünü mayıs ayında Los Angeles'ta gerçekleşti. San Diego'da yaşayan Jeff ve Karina Besen de geliştirdikleri sistemi bizzat deneyimlemek için bu düğüne katıldı. Jeff Besen, daha önce hiç tanımadıkları insanların düğünlerine gitmediklerini, bu nedenle kendi hizmetlerini deneyerek süreci görmek istediklerini söyledi.

Mayıs ayında platformda yaklaşık 300 kayıtlı kullanıcı bulunuyor ve yaklaşık 12 sandalye satılmış durumdaydı. Jeff Besen'in verdiği bilgilere göre beş ay sonra platformun kayıtlı kullanıcı sayısı ülke genelinde yaklaşık 20 bine ulaştı. Yaklaşık 1000 kişi ise 60 civarında düğüne katılma fırsatı buldu.

Misafirler arasında yalnız seyahat edenlerin yanı sıra arkadaşlarıyla veya gruplar hâlinde düğünlere gidenler de bulunuyor. Hatta platform aracılığıyla tanışan bazı kişiler, sonraki düğünlere birlikte katılmak için plan yapmaya başladı.

Düğüne katılanlardan hediye getirmeleri beklenmiyor. Buna rağmen bazı misafirler, ev sahiplerine hediye götürmeyi tercih ediyor.

BAZI ÇİFTLER DANS PİSTİNİ DOLDURMAK İSTİYOR

Düğün sahiplerinin platforma katılma nedenleri yalnızca boş sandalyeleri doldurmakla sınırlı değil. Jeff Besen, Atlanta'da düzenlenen bir düğünde davetli listesinin ağırlıklı olarak yaşlı akrabalardan oluştuğunu ve çiftin dans pistine çıkacak daha fazla kişi istediğini anlattı.

Benzer şekilde bazı çiftler de kutlamanın daha hareketli geçmesi ve eğlencenin erken başlaması için farklı misafirleri davet etmeyi tercih ediyor. Jeff Besen, sistemin ev sahiplerine katılacak kişileri seçme imkânı sunduğunu belirtiyor.

Platformun hayata geçirilmesinden önce çift, fikri test etmek için aylar boyunca komedi kulüplerinin dışındaki insanlardan düğün fuarındaki satıcılara kadar farklı kişilerle görüştü. Bazıları fikri çılgınca bulsa da çoğu kişi girişimi olumlu karşıladı.

KENDİ DÜĞÜNLERİNDE DE BENZER BİR SORUN YAŞAMIŞLAR

Jeff ve Karina Besen'in geliştirdikleri fikirle kişisel bir bağları da bulunuyor. Karina 21, Jeff ise 23 yaşındayken evlendi. Çiftin çocukları da Karina 23 yaşına gelmeden dünyaya geldi.

Karina Besen, bazı insanların bir yıl boyunca neredeyse her hafta sonu bir düğüne katılabildiğini ancak kendilerinin evdeki sorumluluklar nedeniyle böyle bir deneyim yaşayamadıklarını söyledi.

Üstelik çift, kendi düğünlerini planlarken bugün platformları aracılığıyla çözmeye çalıştıkları sorunun benzerini yaşamıştı. İstedikleri mekan, cumartesi günü düzenlenecek düğünler için en az 100 davetli şartı koyuyordu. Çiftin yalnızca 50 ila 60 kişilik bir davetli listesi bulunduğu için düğünlerini pazar günü yapmayı tercih ettiler.