Prison Break 6. sezon geliyor! Dominic Purcell açıkladı...

Dizi dünyasının efsanelerinden olan Prison Break 6. sezonunun olup olmayacağı çok merak ediliyordu. 2005-2009 yıllarında yayınlanan ilk dört sezonu ile izleyicilere unutulmayacak bir deneyim yaşatan Prison Break, sürpriz bir kararla 2017’de bambaşka bir hikayeyle ekrana geri dönmüştü. Yıllar sonra gelen beşinci sezon sonrası dizinin devamının geleceği söylenmişti. Ancak, peş peşe gelen iptaller ve ertelemeler sonucunda hayranları yüksek sesle “6. sezon ne zaman?” sorusunu sormaya başlamıştı.

PRISON BREAK 6. SEZONUNUN MÜJDESİ GELDİ

Dizide tutuklu Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Prison Break 6. sezonunun olacağını doğruladı. Purcell şifreli paylaşımında şunları yazdı:

*"Söylenti 1. Ben yaşlıyım. Evet, 50 yaşındayım...

Söylenti 2. Kelim. Hayır, kel değilim saçım var, insanlar tıraş etmemi istiyor.

Üçüncü söylenti, 6. sezon olacak. Evet...