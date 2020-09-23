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Prison Break 6. sezon geliyor! Dominic Purcell açıkladı...

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:59 | Son Güncelleme

Uzun zamandır akıbeti merak edilen Prison Break 6. sezonu ile ilgili müjdeyi, dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell verdi.

Prison Break 6. sezon geliyor! Dominic Purcell açıkladı...

Dizi dünyasının efsanelerinden olan Prison Break 6. sezonunun olup olmayacağı çok merak ediliyordu. 2005-2009 yıllarında yayınlanan ilk dört sezonu ile izleyicilere unutulmayacak bir deneyim yaşatan Prison Break, sürpriz bir kararla 2017’de bambaşka bir hikayeyle ekrana geri dönmüştü. Yıllar sonra gelen beşinci sezon sonrası dizinin devamının geleceği söylenmişti. Ancak, peş peşe gelen iptaller ve ertelemeler sonucunda hayranları yüksek sesle “6. sezon ne zaman?” sorusunu sormaya başlamıştı.

PRISON BREAK 6. SEZONUNUN MÜJDESİ GELDİ

Dizide tutuklu Lincoln Burrows'u canlandıran Dominic Purcell, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Prison Break 6. sezonunun olacağını doğruladı. Purcell şifreli paylaşımında şunları yazdı:

*"Söylenti 1. Ben yaşlıyım. Evet, 50 yaşındayım...
Söylenti 2. Kelim. Hayır, kel değilim saçım var, insanlar tıraş etmemi istiyor.
Üçüncü söylenti, 6. sezon olacak. Evet...

  1. söylenti. İnsanlardan hoşlanıyor muyum? Hayır. Kitlesel olarak değil. Kesinlikle hayır." *

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Rumor number 1. I’m old. Yes. I’m 50.....Rumor number 2. I’m bald. No I have a full head of hair; the people demand I shave it. Rumor number 3, Will season pb 6 happen. Yes.....Rumor number 4. Do I like humans? No. Not on mass. Definitely not.

HAAKON???????????????? (@dominicpurcell)'in paylaştığı bir gönderi ()

PRISON BREAK 6. SEZON İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Dominic Purcell’in bu paylaşımı dizinin hayranlarını çok heyecanlandırsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fox Entertainment'ın CEO'su Charlie Collier, Ağustos 2019'da diziyi geri getirmeyi planlamadıklarını söylemişti.

Michael Scofield’ı canladıran Wentworth Miller da 2020 yılının başında yaptığı bir açıklamada; "yeni bir sezon olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bana göre 2020’de Prison Break 6. sezonunu görmemiz pek olası değil" demişti.


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