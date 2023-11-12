Prison Break geri dönüyor! Dizinin fanlarını üzen haber, başrol oyuncusu kadroda yok!

Televizyon tarihinin en önemli hapishane dizisi olan Prison Break ekranlara geri dönüyor. Bir dijital platformda yayınlanması beklenen dizinin senaryosunu Elgin James kaleme alacak. Yapılan açıklamada aynı evrende geçecek olan dizinin farklı karakterlere odaklanacağı belirtildi.

Dizinin başrol oyuncularından Dominic Purcell ise basında yer alan haberler sonrası sosyal medyada yapılan yorumlara yanıt verdi.

"O BÖLÜM KAPANDI, YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR!"

Ünlü aktör yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Prison Break, ben ve en yakınlarım için olağanüstü bir hediyeydi. Özellikle de ailem için. Hem burada hem de küresel çapta elde ettiği başarı karşısında büyük bir onur duydum. Oldukça nadir bir olay. Çok şanslıydım ki bunu hiçbir zaman unutmadım."

Yeni çekilecek dizide kendisinin ve Wenworth Miller'ın olmayacağını belirten ünlü oyuncu "O bölüm kapandı. Yeni bir sayfa açılıyor" ifadesine yer verdi.

Wentworth Miller’ın ardından Dominic Purcell’ın da dizide rol almayacağı böylelikle kesinleşmiş oldu.





