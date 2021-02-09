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Priyanka Chopra: Yönetmen benden göğüs estetiği yaptırmamı istedi

09.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Priyanka Chopra: Yönetmen benden göğüs estetiği yaptırmamı istedi

Dünya çapında ünlü Hint oyuncu Priyanka Chopra, yazdığı otobiyografi kitabında, 2000 yılında Dünya Güzeli seçildikten sonra kariyerine başlarken bir yönetmenin kendisine göğüs estetiği yaptırmasını ve vücut oranlarını sabitlemesini tavsiye ettiğini anlattı.

2000 yılında Dünya Güzeli seçilen ve sinema oyuncusu olarak kariyerini oluşturan Priyanka Chopra, yıllar önce bir film yönetmeni ile arasında geçen ilginç diyalogu anlattı. 38 yaşındaki Hint oyuncu, güzellik kraliçesi tacını aldıktan sonra, henüz 17 yaşındayken bir yönetmenin kendisine estetik operasyon geçirmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Bugüne dek sayısız televizyon dizisinde ve dünya çapında filmlerde rol alan Bollywood yıldızı, kraliçe olduktan sonra oyunculuk kariyerine başlarken tanıştığı bir yönetmenin “meme estetiği yaptırmasını” ve “vücut oranlarını düzelttirmesini” söylediğini, o dönemdeki menajerinin de bu fikre katıldığın anlattı.

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Unfinished adlı otobiyografi türünde kitap yazan Chopra, kitabında, estetik isteğinin sinema sektöründe duyulması "normalleştirilmiş" bir şey olduğundan bahsetti.

"MENAJERİM DE ESTETİK FİKRİNİ DESTEKLEDİ"

Chopra, kitabında şu ifadeye yer verdi:

“Birkaç dakikalık kısa konuşmadan sonra yönetmen / yapımcı bana onun için ayağa kalkıp dönmemi söyledi. Dediğini yaptım. Uzun ve sert bir şekilde bana baktı, beni değerlendirdi ve sonra bir meme estetiği yaptırmamı, çenemi düzeltmemi ve popomu biraz daha büyütmemi önerdi. Oyuncu olmak istiyorsam, oranlarımın ‘sabitlenmesi’ gerektiğini söyledi ve Los Angeles'ta beni gönderebileceği harika bir doktor olduğunu söyledi. O zamanki menajerim bu değerlendirmeye katıldığını dile getirdi.”

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“Yönetmenin / yapımcının ofisinden şaşkın ve küçük hissederek ayrıldım” diyen Chopra, “Vücut oranlarım ‘sabitlenmediği’ sürece başarılı olamayacağım konusunda haklı mıydı? Medyadaki ve sektördeki diğer kişilerin benden nasıl ‘esmer’ ve ‘farklı görünümlü’ olarak bahsettiklerini düşündüm ve sonuçta bu iş için biçilmiş kaftan mıyım diye merak ettim” ifadesini kaleme aldı.

Chopra, bu tavsiyeyi dinlemedi ve kısa süre sonra da menajeriyle yollarını ayırdı.

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