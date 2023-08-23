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Prize takılı unutulan fırın, evi kullanılamaz hale getirdi

23.08.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde prize takılı unutulan fırından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Prize takılı unutulan fırın, evi kullanılamaz hale getirdi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde prize takılı unutulan fırından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangında evde hasar meydana geldi.

Olay, Cide ilçesine bağlı Velioğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Acun’a ait evde yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini engelledi. Yangında evde bulunan eşyalar ile bazı odalarda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında yangının prize takılı şekilde unutulan fırından kaynaklandığı belirlendi.

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