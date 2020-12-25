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Prof. Dr. Aydın, en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü

BİTLİS HABERLERİ  | 25.12.2020 21:39 | Son Güncelleme

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Aydın, en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, dünyanın en önemli kuruluşlarından olan The American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü.

BEÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aydın, Hidrolik alanında hazırladığı makale ile büyük bir başarıya imza atarak 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülünü aldı. İnşaat Mühendisliği alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından olan "The American Society of Civil Engineers (ASCE)" tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aydın, bu başarısıyla önemli bir ödülü Bitlis’e kazandırdı.

İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanında uzman olan Prof. Dr. Mehmet Cihan Aydın, "Bu ödülü kadim Bitlis kentine, ülkemize ve bilim dünyasına armağan ediyorum." dedi. Prof. Dr. Aydın, "Yeni kurulan üniversitelerimiz de artık bilimsel anlamda gerek ulusal gerekse de uluslararası platformlarda sesini duyurmaya, zor ve sıkıntılı kuruluş süreçlerinden sonra akademik başarılılara imza atmaya ve meyvelerini almaya başladı. Bu anlamda; İnşaat Mühendisliği alanında dünyanın en önemli kuruluşu olan The American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından 2020 yılının en iyi bilimsel makale ödülüne layık görülmenin gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bu ödülü kadim Bitlis kentine, ülkemize bilim dünyasına armağan ediyorum." diye konuştu.

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