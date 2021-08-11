YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19'da dördüncü piki aşı olmayanların yaşadığını belirtti

Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19'da dördüncü piki aşı olmayanların yaşadığını belirtti

11.08.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19'da dördüncü piki aşı olmayanların yaşadığını belirtti

Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19'da dördüncü piki aşı olmayanların yaşadığını belirtti

EDİRNE (AA) - Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 salgınında dördüncü piki aşı olmayanların yaşadığını bildirdi.

Altun, Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda, aşısızlar ya da ikinci doz aşısını tamamlamayanlar nedeniyle virüsün bulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Virüs bulaştıkça ve çoğaldıkça yeni tür varyantların ortaya çıktığını aktaran Altun, "Virüs evrim geçiriyor. Yaklaşık 1,5 aydır Güney Amerika kökenli Çin'de yeni bir varyantın varlığından bahsediliyor. Ancak bu yeni varyantın bulaştırıcılığının ne kadar olduğu ya da ağır hastalık tablosunun ne kadar olduğuna yönelik henüz bilimsel bir veri yok." dedi.

Yeni varyant türlerinin ortaya çıkma durumuna karşı aşılamanın çok önemli olduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üstü yurttaşların yüzde 47’si 2 doz aşısını tamamlamış durumda. Bunun toplumsal bağışıklık için öngörülen oranı yüzde 70’ti. Ama delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve ağır hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Herkesin en kısa sürede aşısını olması gerekiyor. Eylül ayının sonuna kadar bu aşılama takvimini bitiremezsek hedef kitledeki insanları aşılayamazsak önümüzdeki kış çok zor geçecek. Hekimler aşılandı. Ama en son sağlık çalışanı ölüm sayısı 438. Salgının başlangıç sürecine bakarsak gerçekten sağlık çalışanı ölüm sayısı çok fazla idi. Bakıldığında özellikle son 3 ay içinde sağlık çalışanı ölümü yok denecek kadar azaldı. Bu, direkt aşılamanın etkisidir."

Prof. Dr. Altun, aşı olmanın bir yurttaşlık görevi olduğunu belirerek, "Kovid-19 salgınında dördüncü pik aşı olmayanların salgınıdır. Türkiye'deki yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 80'i ve üzeri aşısız ya da sadece tek doz aşı olmuş olanlar. Bunun için mutlaka hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı açısından herkesin aşı olması zorunluluk ve yurttaşlık görevidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldiİtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın YKS ile ilgili müjdesi gençleri sevindirdi
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Edirne Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
06:11
Öğle
13:24
İkindi
17:16
Akşam
20:27
Yatsı
22:01

Edirne Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Merkez Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.