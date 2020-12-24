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Prof. Dr. Hamdi Güleç son yolculuğuna uğurlandı

BAYBURT HABERLERİ  | 24.12.2020 17:29 | Son Güncelleme

Bayburtlu Halk Bilimcisi Prof.

Prof. Dr. Hamdi Güleç son yolculuğuna uğurlandı

Bayburtlu Halk Bilimcisi Prof. Dr. Hamdi Güleç (71), son yolculuğuna uğurlandı.
Korona virüs tedavisi görmekte iken dün Bayburt Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Bayburt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güleç, baba ocağı Alıçlık (Kestesi) köyünde defnedildi.
Korona virüs tedbirleri dolayısıyla köy mezarlığı önünde kılınan cenaze namazına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Osman Oruç, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Prof. Güleç’in oğlu Okan Güleç, akrabaları ve öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Hamdi Güleç son yolculuğuna uğurlandı

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