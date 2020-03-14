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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK başarısı

ANKARA HABERLERİ  | 14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetine devam eden Prof.

Ankara’nın Keçiören ilçesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetine devam eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri alanında bölge 1.’si olarak 15 Haziran 2020 tarihinde Diyarbakır’da yapılacak olan ’TÜBİTAK Lise öğrencileri Araştırma Projesi’ Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.
“Gri Su Ayak İzim” başlıklı proje, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak Keçiören ilçesi’nin Gri Su Ayak İzi’nin belirlenmesi kapsamında çalışıldı. Proje ile; her geçen gün önemi artan “su okur yazarlığı”, “su ayak izi” ve bileşenlerinden olan “gri su ayak izi” konularında farkındalık oluşturmak amaçlanırken, Keçiören ilçesinin gri su ayak izi haritaları da oluşturuldu.
Okul yönetimi, projeyi hazırlayan öğrenci Zain Orfalı ve Danışman Öğretmeni Feride Cesur’u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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