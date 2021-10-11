Prof. Dr. Nuran Salman: "Çocukluk çağı aşıları her yıl milyonlarca ölümü engelliyor"

İSTANBUL (AA) - Çocuk enfeksiyon ve immünoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 23 milyon çocuğun rutin aşısını yaptırmadığını belirterek, çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl milyonlarca ölümün engellendiğini bildirdi.

​​​​​​​GSK'dan yapılan açıklamaya göre, 9. Ulusal Aşı Sempozyumu, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında çok sayıda uzmanın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Aşının önemi, aşılamada son yıllardaki gelişmeler, aşı uygulamaları ve bu alandaki yeni çalışmaları gibi konuların ele alındığı etkinlikte konuşan Prof. Dr. Nuran Salman, salgın döneminde aksayan çocuk aşılamalarına dair uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşı endişesiyle çocuklarının rutin aşılamalarını aksatan ebeveyn sayısında büyük bir artış gözlendiğini ve rutin aşılarını olmayan çocuk sayısının 23 milyon seviyelerine ulaştığını kaydeden Salman, şu bilgileri verdi:

"Çocukluk çağı aşıları kesinlikle ihmal edilmemeli. Çocukların gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerinde aşı takvimlerinin aksatılmaması büyük önem taşıyor. Salgın süreci her alanda olduğu gibi çocukluk çağı aşıları konusunda da dünya genelinde aksama yaşanmasına sebep oldu. Düzenli aşıların ihmal edilmesinin kızamık, çocuk felci, difteri gibi hastalıklarda artışa neden olmasından endişe ediliyor. Bu nedenle çocukların aşı takvimlerinin sıkı sıkıya takip edilmesine, eksik aşılarının tamamlanmasına dikkat edilmeli."

- "Aşıların ihmali çocuklarımız için büyük tehlike"

Prof. Dr. Nuran Salman, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun açıkladığı 2020 verilerine değinerek, geçen yıl yaklaşık 23 milyon çocuğun aşılarının ilk dozunu, 17 milyon çocuğun ise hiçbir aşısını olmadığını bildirdi.

Çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl milyonlarca ölümün engellendiğini vurgulayan Salman, şu bilgileri verdi:

"Aşı insanlığın müşterek değeridir. Aşılamanın hastalıkların engellemesi, beklenen yaşam süresinin uzatması gibi olumlu etkilerinin farkında olmalı; salgın kaygısıyla, aşıyla önüne geçilebilecek bazı hastalıkları önemsememenin çocuklarımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Özellikle salgın sürecinde çocuklarda rutin aşılama programının sürdürülmesi büyük önem taşıyor."

