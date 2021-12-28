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Prof. Dr. Ömer Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ömer Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Özkan, sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" haber kategorisinde ise Sefa Karaca'nın "Çaresiz bekleyiş" fotoğraflarına oy verdi.

Yaptığı başarılı ameliyatlarla adından söz ettiren Özkan, fotoğrafların insan ruhuna dokunan güzel çalışmalar olduğunu söyledi. Her fotoğrafı incelediğini belirten Özkan, "Çok güzel fotoğraflar. İçinde zorlandığınız fotoğraflar oluyor ama iki fotoğrafta ben hiç zorlanmadım. Umarım onlar kazanır." diye konuştu.

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