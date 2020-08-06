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Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştık”

ERZURUM HABERLERİ  | 06.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevinden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine atanan Prof.

Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştık”

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevinden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde Bölgesel dengesizliği azaltmak ve yerel kalkınmayı sağlamak için bütün Kamu kurumları, Yerel Kuruluşlar ve STK’larla çok uyumlu çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Yaklaşık dört yıldır görev yapmakta olduğu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevinden, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevine atanmam nedeniyle ayrıldığını dile getiren Prof. Dr. Osman Demirdöğen, “Bu süre içerisinde Tekstilkent, soğuk zincir Süt toplama, Mobilya İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, Girişimpark, Tortum Gölü Seyir Terası, Güneşle Gelen Güç, Sporcu Performans test ve Ölçüm Merkezi, Buz Müzesi, kültüryolu, Üç Kümbetler, Süt İşleme Tesisi, Doğal ve Yerel Ürünler Pazarı, Tarım Yerleşkesi, Dede Korkut Obası gibi çok sayıda CMDP ve Güdümlü Projenin yanı sıra Mali Destek ve Teknik Destek programları ile Yerel Kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştık” dedi.
Az sayıda personelin özverili çalışmaları ve paydaşların destekleri ile önemli işler yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Osman Demirdöğen, “Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizde Bölgesel dengesizliği azaltmak ve yerel kalkınmayı sağlamak için bütün Kamu kurumları, Yerel Kuruluşlar ve STK’larla çok uyumlu çalışmalar yaptık ve büyük destek aldık. Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, bütün personelimize, değerli basın mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın teveccühleri ile atandığım yeni görevimde de paydaşlarımızın bizden desteklerini esirgemeyeceğini biliyorum.
Bölgenin kalkınması için Bölge Kalkınma İdaresi Personeli ve paydaşlarımızla birlikte tüm imkânlarımızı doğru projeler ve gerçekçi öncelikler çerçevesinde israf etmeden ve israf ettirmeden kullanarak bütün gücümüzle çalışacağımıza inanıyor dua ve desteklerinizin devamını bekliyorum.” diye konuştu.

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