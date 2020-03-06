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Prof. Rahmi Atalay öğrenci kulüpleri başkanlarıyla buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Prof. Rahmi Atalay öğrenci kulüpleri başkanlarıyla buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Rahmi Atalay, Öğrenci Merkezi Salon Anadolu’da düzenlenen toplantıda öğrenci kulüpleri başkanlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Engin Bayraktar ve çeşitli kulüplerin başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Başkanlar Toplantısının iki haftada bir rutin olarak yapıldığını dile getirdi. Doç. Dr. Işık, “Bugünkü toplantımızı üniversitemizde yeni görev alan Rektör Yardımcımız Prof. Rahmi Atalay da onurlandırdı. Kendisini sizinle tanıştırmak istedik. Zira öğrenci kulüpleri açısında Rektör Hocamızdan sonra kendisinin de bir sorumluluğu var. Biz de koordinatörlük olarak bu köprüyü sağlamakla yükümlüyüz.” dedi.
Prof. Atalay: “Bütün kulüpler bir araya toplanarak bir merkez oluşturulmuş”
Toplantıda konuşma gerçekleştiren Prof. Rahmi Atalay, “Ben bu kampüste büyüdüm diyebilirim. Bu binanın temelinin atıldığı günü biliyorum. Bizler de öğrenciyken şiir dinletileri, folklor, dalış gibi birçok etkinliğe katıldık ancak sizlerden farklı olarak bunları kendi imkânlarımızla yapmaya çalışırdık. Bizim etkinliklerimiz fakültelerimiz içerisinde olup biterdi. Bütün kulüpler bir araya toplanarak bir merkez oluşturulmuş. Öğrenci kulüplerinin bir arada çalıştığı bu merkezi görmek beni çok mutlu etti. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın konuyla ilgili hassasiyeti ve Doç. Dr. Cem Işık Hocamızın özverili çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bu merkez için kendilerine şahsım ve tüm öğrenciler adına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Prof. Rahmi Atalay konuşmasına şöyle devam etti:
“Biz yöneticilerin görevi siz öğrencilerin istekleri doğrultusunda gücümüz yettiğince size destek vermektir. Sağ olsun Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın siz öğrencilere olan yakınlığını ve ilgisini hepiniz biliyorsunuz. Bizler de her zaman size elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız. Cem Hocamıza da sizlerin yanından hiç ayrılmadığı, desteğini hiç esirgemediği için ayrıca özel olarak teşekkür etmek istiyorum.”

Prof. Rahmi Atalay öğrenci kulüpleri başkanlarıyla buluştu

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