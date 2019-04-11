YEMEK

Profesyonel aşçılardan bile daha iyi yemek pişirmenize yardımcı olacak 7 mutfak ipucu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Zaman ve emekten tasarruf etmemize ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutmamıza yardımcı olabilecek birkaç püf noktası var. Bright Side'ın haberine göre mutfakta ihtiyacımız olan en yararlı bilgileri sizler için derledik, buyursunlar...

Birkaç basit ipucu sayesinde yiyeceklerinizi çok daha taze saklayabilir, profesyonel aşçılardan bile üstün yemekler ortaya koyabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey bu bilgilere hakim olmak.

Profesyonel aşçılardan bile daha iyi yemek pişirmenize yardımcı olacak 7 mutfak ipucu

Yumurtalar uzun süre taze kalsın

Yumurtalar uzun süre taze kalsın
Yumurtaları buzdolabına koymadan önce üzerlerine az bir miktar bitkisel yağ sürün. Böylelikle çok daha uzun süre dayanmalarını sağlayacaksınız.

Limonları ziyan etmeyin

Limonları ziyan etmeyin
Taze limon suyuna ihtiyacınız olduğunda onları ortadan ikiye kesmek yerine üzerine bir adet kürdan batırarak küçük bir delik açın. Limonu bu şekilde sıktığınızda hem kurumasını önleyecek hem de dilediğiniz kadar limon suyu çıkarabilirsiniz. Ne eksik, ne fazla :)

Cipsleri tekrar yenilebilir hale getirin

Cipsleri tekrar yenilebilir hale getirin
Cipsler nemlendiyse onları çöpe atmak yerine bir tabağa doldurun ve 30 saniye mikrodalga fırında bekletin. Tıpkı paket yeni açılmış gibi çıtır çıtır cipsler hazırlamış olacaksınız.

Mükemmel yumurtalar yapın

Mükemmel yumurtalar yapın
Bunun için bir adet kavanoz kapağına ihtiyacınız olacak. Kapağın üst kısmını çıkarın ve geriye sadece metal halkası kalsın. Bunu kızgın tavaya koyun ve içine bir adet yumurta kırın. Böylelikle yumurta tavanın her bir yanına yayılmadan pişecek. Ortaya ise son derece hoş bir görüntü çıkacak. Bu yöntemi büyük bir soğan halkası da kullanarak yapabilirsiniz.

Sandviç içinden domatesin kaymasını önlemenin en mantıklı yolu

Sandviç içinden domatesin kaymasını önlemenin en mantıklı yolu
Jambonu ince dilimler halinde kesmeniz gerekir, böylece domatesleri içine sarmak daha kolay olur. Bu şekilde domatesler sandviçin içinden aşağı doğru kaymayacaktır.

Izgarada daha lezzetli ve pratik bir balık pişirmek için

Izgarada daha lezzetli ve pratik bir balık pişirmek için
Somonu ızgaraya koymadan önce ızgara teline limon dilimleri yerleştirin. Üzerine balığı koyun. Bu şekilde pişirince balık hem çok daha lezzetli bir hal alacak hem de ızgara telini temizlemek son derece basit bir hale gelecektir.

Yeşillikleri taze ve canlı tutun

Yeşillikleri taze ve canlı tutun
Taze yeşillikleri yıkayın ve kurutun. Ardından onları plastik bir torba içine koyun ve içini hava ile doldurarak ağzını bağlayın. Poşetin içindeki hava yeşilliklerin uzun süre taze ve canlı kalmasına yardımcı olacaktır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mutfak ipuçları yiyecekleri taze saklamak

En Çok Okunan Haberler

Verdiği kiloları bikinili fotoğrafla sergiledi!

Verdiği kiloları bikinili fotoğrafla sergiledi!

Sigaradan daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı!

Sigaradan daha tehlikeli olduğu ortaya çıktı!

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

Bu yöntemi bilmiyorduk! Artık vaktinizi almayacak

Fena yakalandı! Rezil eden detay

Fena yakalandı! Rezil eden detay

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
YAĞIN KİLOSU KAÇ PARA BIRAK YUMURTAYIII BİZ BİTMİŞİZ SİZ HALA OKEY TAŞI ARIYORSUNUZ
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hiçbir şey çöpe gitmesin: Yiyeceklerin küflenmesi önleyen ve uzun süre taze kalmalarını sağlayan ipuçları

Dolaptaki peyniri parafinli kağıda sarıp bekletirseniz...

Kışın alınan kilolardan bir an önce kurtulmak isteyenlere: 3 günlük pul biber diyeti

Çılgınlar gibi yağ yaktırıyor: Pul biber diyeti

O etkisiyle ıspanağa fark attı! Gizli kalmış şifacı deniz börülcesi

O etkisiyle ıspanağa fark attı

İsimleri şaşırtıyor, lezzetleriyle etkiliyorlar: Türk mutfağının en garip isme ve görüntüye sahip yemekleri

Eli böğründe, çükündür, pırtımpırt... İşte isimleriyle ilginç yemekler!

Hayatı kabusa çeviren illete doğal çözüm: Migren ağrısını ortadan kaldıracak etkili yöntemler

Geçmek bilmeyen illete çözüm! Migren ağrısını bıçak gibi kesiyor

Trans yağlar alzheimer'ı tetikliyor

Tedavisi olmayan o hastalığı tetikliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.