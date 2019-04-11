Birkaç basit ipucu sayesinde yiyeceklerinizi çok daha taze saklayabilir, profesyonel aşçılardan bile üstün yemekler ortaya koyabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan şey bu bilgilere hakim olmak.

Profesyonel aşçılardan bile daha iyi yemek pişirmenize yardımcı olacak 7 mutfak ipucu

Yumurtalar uzun süre taze kalsın Yumurtaları buzdolabına koymadan önce üzerlerine az bir miktar bitkisel yağ sürün. Böylelikle çok daha uzun süre dayanmalarını sağlayacaksınız.

Limonları ziyan etmeyin Taze limon suyuna ihtiyacınız olduğunda onları ortadan ikiye kesmek yerine üzerine bir adet kürdan batırarak küçük bir delik açın. Limonu bu şekilde sıktığınızda hem kurumasını önleyecek hem de dilediğiniz kadar limon suyu çıkarabilirsiniz. Ne eksik, ne fazla :)

Cipsleri tekrar yenilebilir hale getirin Cipsler nemlendiyse onları çöpe atmak yerine bir tabağa doldurun ve 30 saniye mikrodalga fırında bekletin. Tıpkı paket yeni açılmış gibi çıtır çıtır cipsler hazırlamış olacaksınız.

Mükemmel yumurtalar yapın Bunun için bir adet kavanoz kapağına ihtiyacınız olacak. Kapağın üst kısmını çıkarın ve geriye sadece metal halkası kalsın. Bunu kızgın tavaya koyun ve içine bir adet yumurta kırın. Böylelikle yumurta tavanın her bir yanına yayılmadan pişecek. Ortaya ise son derece hoş bir görüntü çıkacak. Bu yöntemi büyük bir soğan halkası da kullanarak yapabilirsiniz.

Sandviç içinden domatesin kaymasını önlemenin en mantıklı yolu Jambonu ince dilimler halinde kesmeniz gerekir, böylece domatesleri içine sarmak daha kolay olur. Bu şekilde domatesler sandviçin içinden aşağı doğru kaymayacaktır.

Izgarada daha lezzetli ve pratik bir balık pişirmek için Somonu ızgaraya koymadan önce ızgara teline limon dilimleri yerleştirin. Üzerine balığı koyun. Bu şekilde pişirince balık hem çok daha lezzetli bir hal alacak hem de ızgara telini temizlemek son derece basit bir hale gelecektir.