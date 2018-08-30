Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 30.08.2018 tarih ve 6 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 415,416, KUZEY ALT TRİBÜN 108,109 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,